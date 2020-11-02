Guardiola fala sobre lesões de Agüero e Gabriel Jesus no Manchester City e projeta retorno dos jogadores

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Na véspera do duelo contra o Olympiacos, da Grécia, pela Liga dos Campeões, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City falou sobre dois de seus principais jogadores: Sergio 'Kun' Agüero e Gabriel Jesus. Ambos estão lesionados, mas próximos de um retorno ao time da Ingleterra.Sobre o brasileiro, que já está treinando com os demais companheiros, Guardiola disse que era preciso do último treinamento para avaliar o jogador, mas também fez questão de enaltecer o espanhol Ferrán Torres. O camisa 21 marcou dois gols em dois jogos na Liga dos Campeões.

- É cedo para saber. Vamos ver hoje, na sessão final. Ele está melhor e fez uma sessão com o treino regenerativo. Estamos felizes com o seu retorno. Mas também estamos felizes com Ferrán Torres jogando ali - disse Guardiola.

Já a respeito de Agüero, o maior artilheiro da história do clube, o catalão não cravou o retorno do argentino para o próximo domingo, quando o City enfrenta o Liverpool, mas afirmou que para o duelo contra o Tottenham, após a Data-Fifa, o camisa 10 deve estar de volta.