Guardiola fala sobre lesões de Agüero e Gabriel Jesus no Manchester City e projeta retorno dos jogadores

Na véspera do duelo contra o Olympiacos, da Grécia, pela Liga dos Campeões, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City falou sobre dois de seus principais jogadores: Sergio 'Kun' Agüero e Gabriel Jesus. Ambos estão lesionados, mas próximos de um retorno ao time da Ingleterra.Sobre o brasileiro, que já está treinando com os demais companheiros, Guardiola disse que era preciso do último treinamento para avaliar o jogador, mas também fez questão de enaltecer o espanhol Ferrán Torres. O camisa 21 marcou dois gols em dois jogos na Liga dos Campeões.
- É cedo para saber. Vamos ver hoje, na sessão final. Ele está melhor e fez uma sessão com o treino regenerativo. Estamos felizes com o seu retorno. Mas também estamos felizes com Ferrán Torres jogando ali - disse Guardiola.
Já a respeito de Agüero, o maior artilheiro da história do clube, o catalão não cravou o retorno do argentino para o próximo domingo, quando o City enfrenta o Liverpool, mas afirmou que para o duelo contra o Tottenham, após a Data-Fifa, o camisa 10 deve estar de volta.
- Eu não sei exatamente quando ele retorna. Ele está melhorando, mas não sei. Não queremos que ele tenha um novo problema. Não sei quanto ao Liverpool, mas depois da pausa internacional ele estará pronto - concluiu.