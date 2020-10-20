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Guardiola fala sobre lesão de Van Dijk: 'Não gosto que os adversários percam jogadores importantes'

O zagueiro holandês deve desfalcar o Liverpool por cerca de oito meses...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 13:00

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 13:00

Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
Questionado sobre a lesão de Virgil Van Dijk, Pep Guardiola revelou que não gosta quando jogadores importantes dos adversários se lesionam. Para o atual treinador do Manchester City, o campeonato fica melhor com grandes atletas em campo. - Não posso dizer como vai afetar o Liverpool, o Jürgen pode falar melhor sobre isso. Desejamos o melhor e uma boa recuperação. Não gosto que os adversários percam jogadores importantes durante muito tempo. Não o conheço bem, mas me parece uma pessoa forte. Creio que voltará bem. Esperamos que volte, porque o campeonato é melhor com bons jogadores em campo e ele é um dos melhores. Desejamos o melhor para ele e para o Liverpool.
Van Dijk se lesionou em partida válida pela Premier League, contra o Everton, no último dia 17. O tempo estimado de recuperação é de sete a oito meses.

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