Guardiola fala sobre lesão de Van Dijk: 'Não gosto que os adversários percam jogadores importantes'

Questionado sobre a lesão de Virgil Van Dijk, Pep Guardiola revelou que não gosta quando jogadores importantes dos adversários se lesionam. Para o atual treinador do Manchester City, o campeonato fica melhor com grandes atletas em campo. - Não posso dizer como vai afetar o Liverpool, o Jürgen pode falar melhor sobre isso. Desejamos o melhor e uma boa recuperação. Não gosto que os adversários percam jogadores importantes durante muito tempo. Não o conheço bem, mas me parece uma pessoa forte. Creio que voltará bem. Esperamos que volte, porque o campeonato é melhor com bons jogadores em campo e ele é um dos melhores. Desejamos o melhor para ele e para o Liverpool.