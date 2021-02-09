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Guardiola fala sobre estado de saúde de Sergio Agüero: 'Dia após dia ele se sente melhor'

Guardiola revelou que Agüero treinou com o grupo de 10 a 15 minutos e depois fez uma parte sozinho...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 14:33

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 14:33

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O maior artilheiro da história do Manchester City, Sergio Agüero, treinou um pouco com o elenco na última segunda-feira. O camisa 10 do City teve que ficar em isolamento porque entrou em contato com uma pessoa que testou positivo para Covid-19 - logo depois, ele também contraiu a doença. Assim, o argentino de 30 anos perdeu os últimos nove jogos dos Citizens. Em entrevista coletiva, Pep Guardiola, técnico do Manchester City, falou sobre o jogador. + Veja aqui quais são os confrontos das oitavas de final da Champions League- Ontem ele treinou com o grupo de 10 a 15 minutos e depois fez uma parte sozinho. A cada dia ele está se sentindo melhor.
Questionado se Agüero terá condições de jogo, Guardiola revelou que "Ainda não".COPA DA INGLATERRA
O Manchester City viaja ao País de Gales para enfrentar o Sweansa City, no Liberty Stadium, nesta quarta-feira, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Guardiola relembrou o confronto entre as equipes em 2019 e admitiu que será uma partida difícil. Naquela oportunidade, o City perdia por 2 a 0, mas conseguiu a virada com gol de Agüero aos 41 minutos do segundo tempo para classificar o time à semifinal da competição.
- Eu conheço a consistência defensiva de Swansea. São sólidos, não sofrem chances nem gols. Eles têm qualidade para jogar no ataque. Vai ser um teste muito difícil e teremos de fazer uma boa exibição. Não espero nada diferente amanhã. - concluiu Guardiola.

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