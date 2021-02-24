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futebol

Guardiola exalta portugueses do City após vitória pela Champions League

Treinador do Manchester City elogiou as atuações de Bernardo Silva e João Cancelo, fundamentais para a vitória contra o Borussia M'Gladbach...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 19:50

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 19:50
Crédito: Attila KISBENEDEK / AFP
Nesta quarta-feira, o Manchester City venceu o Borussia Monchengladbach por 2 a 0 em partida de ida das oitavas de final da Champions League. Após a vitória, o treinador da equipe inglesa, Pep Guardiola, elogiou a atuação dos portugueses Bernardo Silva e João Cancelo.
Veja a tabela da Champions League- O Bernardo Silva é muito inteligente. Precisamos de meias ofensivos que saibam atacar o espaço na área, e ele fez isso. O João Cancelo que melhorar algumas coisas e saber melhor quando não deve arriscar tanto, mas é extremamente inteligente e nos permite algo de especial na nossa forma de jogar. Estou muito contente com os dois passes decisivos que fez no último terço - disse Guardiola.
Bernardo Silva e João Cancelo também falaram após a partida desta quarta-feira.
- Habitualmente não marco gols de cabeça, mas tenho praticado agora mais com o Rúben (Dias), mas também foi um pouco de sorte. O João (Cancelo) me deu bem a bola. Estou feliz por ter marcado e ajudado a equipe. Cancelo é fantástico. Já tinha jogado com ele sete anos no Benfica, somos da mesma geração e temos boa ligação. Ele sabe qual a minha movimentação e eu sei como ele coloca a bola - disse Bernardo.
- Estou muito contente com a vitória da equipe, e vamos com uma boa vantagem para o jogo em casa. Estamos num momento espetacular. Todos os meus colegas ajudam-me diariamente a ser melhor jogador. É isso que fazemos aqui. Foi uma grande vitória, mas já estamos pensando no jogo com o West Ham, no sábado - falou Cancelo.

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