Guardiola exalta portugueses do City após vitória pela Champions League

Crédito: Attila KISBENEDEK / AFP

Nesta quarta-feira, o Manchester City venceu o Borussia Monchengladbach por 2 a 0 em partida de ida das oitavas de final da Champions League. Após a vitória, o treinador da equipe inglesa, Pep Guardiola, elogiou a atuação dos portugueses Bernardo Silva e João Cancelo.

Veja a tabela da Champions League- O Bernardo Silva é muito inteligente. Precisamos de meias ofensivos que saibam atacar o espaço na área, e ele fez isso. O João Cancelo que melhorar algumas coisas e saber melhor quando não deve arriscar tanto, mas é extremamente inteligente e nos permite algo de especial na nossa forma de jogar. Estou muito contente com os dois passes decisivos que fez no último terço - disse Guardiola.

Bernardo Silva e João Cancelo também falaram após a partida desta quarta-feira.

- Habitualmente não marco gols de cabeça, mas tenho praticado agora mais com o Rúben (Dias), mas também foi um pouco de sorte. O João (Cancelo) me deu bem a bola. Estou feliz por ter marcado e ajudado a equipe. Cancelo é fantástico. Já tinha jogado com ele sete anos no Benfica, somos da mesma geração e temos boa ligação. Ele sabe qual a minha movimentação e eu sei como ele coloca a bola - disse Bernardo.