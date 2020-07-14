Guardiola estuda a contratação de Jan Vertonghen, do Tottenham

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Pep Guardiola já começa a pensar na próxima temporada com o Manchester City. De acordo com o "Telegraph", o treinador espanhol pensa em Jan Vertonghen, do Tottenham, como uma das possibilidades para reforçar o setor defensivo do clube.

Em final de contrato com os Spurs, o belga não irá renovar e poderá chegar ao Manchester City de graça no final desta temporada. A negociação giraria apenas em torno de valores e tempo de vínculo.