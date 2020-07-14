Guardiola estuda a contratação de Jan Vertonghen, do Tottenham

Pep Guardiola já começa a pensar na próxima temporada com o Manchester City. De acordo com o "Telegraph", o treinador espanhol pensa em Jan Vertonghen, do Tottenham, como uma das possibilidades para reforçar o setor defensivo do clube.
Em final de contrato com os Spurs, o belga não irá renovar e poderá chegar ao Manchester City de graça no final desta temporada. A negociação giraria apenas em torno de valores e tempo de vínculo.
A contratação de Vertonghen é vista com bons olhos por Guardiola. Querendo reforçar o setor defensivo, o treinador considera uma solução barata e boa, além de gostar da polivalência do jogador, que pode atuar tanto no centro da defesa quanto na lateral-esquerda.