Guardiola está apalavrado com Manchester City por renovação

O técnico Pep Guardiola se comprometeu a renovar seu contrato com o Manchester City, revelou o “Daily Mail”. A situação do espanhol no comando da equipe inglesa foi discutida durante a Data Fifa e o treinador chegou a conclusão de que pretende ficar mais tempo no clube. As informações apontam que a extensão contratual deve ser por mais um ano.A decisão em novembro agrada o clube no sentido de poder fazer um planejamento melhor para a próxima temporada. Antes disso, o Manchester City havia dado tempo para o treinador pensar no futuro ao lado de sua família. Esta pode ser a última experiência do espanhol em um clube antes de buscar um cenário em que vá treinar alguma seleção.