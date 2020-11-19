Guardiola está apalavrado com Manchester City por renovação

O técnico Pep Guardiola se comprometeu a renovar seu contrato com o Manchester City, revelou o “Daily Mail”. A situação do espanhol no comando da equipe inglesa foi discutida durante a Data Fifa e o treinador chegou a conclusão de que pretende ficar mais tempo no clube. As informações apontam que a extensão contratual deve ser por mais um ano.A decisão em novembro agrada o clube no sentido de poder fazer um planejamento melhor para a próxima temporada. Antes disso, o Manchester City havia dado tempo para o treinador pensar no futuro ao lado de sua família. Esta pode ser a última experiência do espanhol em um clube antes de buscar um cenário em que vá treinar alguma seleção.
A permanência de Guardiola faz crescer também a expectativa pela chegada de Lionel Messi, que pode acontecer em janeiro, por algum valor, ou ao final da temporada, sem custos. O argentino segue insatisfeito no Barcelona e a possibilidade de voltar a jogar sob comando do antigo técnico o agrada.
Desde que chegou ao clube inglês, o treinador conquistou dois títulos seguidos da Premier League, mas não conseguiu vencer a Liga dos Campeões, maior desejo dos donos. Na última temporada, o Manchester City perdeu para o Lyon por 3 a 1 nas quartas de final, o que machucou jogadores e comissão técnica, que querem dar a volta por cima.