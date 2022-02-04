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  • Guardiola elogia Julián Álvarez, mas diz que atacante pode ser emprestado: 'Vamos decidir'
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Guardiola elogia Julián Álvarez, mas diz que atacante pode ser emprestado: 'Vamos decidir'

Jogador de 22 anos foi contrato pelo Manchester City na janela de inverno, mas ficará no River Plate até o meio do ano. Técnico catalão ainda não decidiu se irá utilizá-lo de início...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 12:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 12:03
Depois de anunciar a contratação do atacante Julián Álvarez, o Manchester City vive a expectativa para ter o argentino em seu elenco. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola elogiou o atleta, mas disse que ainda vai decidir se ele ficará no clube para a próxima temporada.- É um jogador que já poderia estar conosco agora, mas temos jogadores suficientes. O melhor é ficar no River Plate. Na pré-temporada, ele estará conosco. Depois vamos decidir o que acontece. Estou super feliz por tê-lo para o futuro - declarou o catalão.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Eleito o Rei da América em 2021, Julián Álvarez, o 'Aranha', assinou com os ingleses até junho de 2027, depois de ser comprado por 18 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões), mas ficará na Argentina emprestado o meio deste ano.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
No último Campeonato Argentino, Álvarez foi o grande destaque do River Plate com 18 gols marcados em 21 partidas. O centroavante foi a principal peça da equipe de Marcelo Gallardo para encerrar o jejum de títulos nacionais e é uma aposta para o futuro da seleção argentina.
Crédito: JuliánÁlvarezfoioprincipalnomedoRiverPlatenaúltimatemporada(Foto:Divulgação/RiverPlate

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