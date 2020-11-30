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futebol

Guardiola elogia João Cancelo: 'Teve um impacto incrível na temporada'

Treinador do Manchester City falou sobre o português e enalteceu
sua importância para a equipe inglesa...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 14:02

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 14:02

Crédito: Divulgação
Antes da partida contra o Porto pela Liga dos Campeões, Pep Guardiola elogiou João Cancelo e destacou a importância do jogador para o Manchester City. De acordo com o treinador, o português faz uma temporada incrível.
- O João teve um impacto incrível nesta temporada. O compromisso, o foco. Tem de trabalhar e estar concentrado durante os 90 minutos. Nos ajudou muito porque tínhamos Zinchenko, Benjamin (Mendy) e Nathan (Aké) lesionados. Ele tem uma personalidade incrível. No último terço tem uma qualidade única, pode ser um extremo. Tal como Mendy, deve focar na defesa. Está cada vez melhor, a confiança dele aumentou bastante - disse.Na última janela de transferências, João Cancelo quase foi incluído em uma troca com o Barcelona por Semedo, que acabou rumando ao Wolverhampton. Pelo Manchester City na atual temporada, o lateral português atuou em 9 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

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