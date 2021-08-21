futebol

Guardiola elogia Gabriel Jesus após goleada: 'Muito importante pra nós'

Atacante deu duas assistências na goleada do Manchester City por 5 a 0 neste sábado...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 15:11

LanceNet

Crédito: ADRIAN DENNIS/AFP
Após derrota na estreia contra o Tottenham, o Manchester City se recuperou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Norwich. Apesar de não ter marcado nenhum gol, o atacante Gabriel Jesus fez grande jogo e contribuiu com duas assistências na partida. Ao fim do duelo, o técnico Pep Guardiola rasgou elogios ao brasileiro.
+ Arsenal contrata o meia Martin Odegaard, ex-Real Madrid, em definitivo- É um jogador que gosta de jogar mais aberto do que nas posições centrais. Uma das razões pelas quais sou treinador nos melhores momentos da minha carreira é quando se pode trabalhar com pessoas, humanos como o Gabriel [Jesus] - disse Guardiola, em coletiva de imprensa, antes de complementar:
+ Neuer sofre lesão no tornozelo e vira problema para o Bayern de Munique
- Os melhores momentos são quando você pode trabalhar com as pessoas. Ele [Gabriel Jesus] nunca reclama, joga cinco minutos, joga os cinco melhores que consegue. Ele é um jogador importante para nós. Ele merece o melhor na vida porque é tão generoso - completou o técnico do Manchester City.

