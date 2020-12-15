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futebol

Guardiola elogia contribuição de Gabriel Jesus: 'O melhor do mundo'

Comandante do Manchester City garante que brasileiro encerrará jejum de gols em breve e diz que disposição do camisa 9 é diferenciada dos demais jogadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 15:03

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 15:03

Crédito: Divulgação
O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, minimizou a seca de gols que o atacante Gabriel Jesus vive, disse confiar em uma recuperação do brasileiro e elogiou sua contribuição dentro de campo. Para o catalão, a disposição do ex-Palmeiras o torna no "melhor do mundo no que faz".
+ Veja a tabela da Premier League- Ele vai marcar logo. Eu o vejo todos os dias e amo o que ele faz. Eu quero seus gols, mas sua contribuição o faz ser o melhor atacante do mundo em fazer coisas que qualquer outro atacante pode fazer pelo time. Recuperar a bola, pressionar alto o adversário... Ele nos ajuda a fazer isso - disse Guardiola em entrevista coletiva.
+ Oitavas da Champions: saiba os craques mais valiosos que seguem no torneio
Gabriel Jesus tem nove jogos na temporada com a camisa do Manchester City e marcou três gols. A última vez que o camisa 9 balançou as redes foi no dia 8 de novembro, no empate em 1 a 1 com o Liverpool.

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