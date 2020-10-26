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Guardiola elogia André Villas-Boas antes de duelo: 'Faz um bom trabalho'

Técnico do Manchester City elogia trabalho do português à frente de Payet e companhia e espera jogo difícil nesta terça-feira pela Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 17:01

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 17:01

Crédito: AFP; AFP
Na véspera do duelo contra o Olympique de Marselha, pela Liga dos Campeões, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, fez questão de exaltar o trabalho do português André Villas-Boas, comandante da equipe do sul francês. Para o catalão, o jovem treinador faz um bom trabalho no OM.- Acompanhei o Villas-Boas no Porto, ele fez um trabalho incrível. Eu o conheci em Barcelona e conversamos. Ele é um treinador experiente, conhece perfeitamente a Premier League. Ele é um jovem treinador que teve sucesso e está fazendo um bom trabalho aqui no Olympique de Marselha - disse Pep.
O treinador do City, que tem duas conquistas de Liga dos Campeões na carreira, tenta o primeiro título da equipe inglesa. Para esta terça, o técnico sabe que sua equipe não terá vida fácil.
- Uma das equipes históricas da França. Tem a qualidade de Payet e Thauvin, a força no meio. É uma equipe bem organizada, que defende bem. Teremos que encontrar uma maneira de controlar o jogo, não conceder lances de bola parada e atacá-los quando for a hora certa.

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