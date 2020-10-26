Guardiola elogia André Villas-Boas antes de duelo: 'Faz um bom trabalho'

Na véspera do duelo contra o Olympique de Marselha, pela Liga dos Campeões, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, fez questão de exaltar o trabalho do português André Villas-Boas, comandante da equipe do sul francês. Para o catalão, o jovem treinador faz um bom trabalho no OM.- Acompanhei o Villas-Boas no Porto, ele fez um trabalho incrível. Eu o conheci em Barcelona e conversamos. Ele é um treinador experiente, conhece perfeitamente a Premier League. Ele é um jovem treinador que teve sucesso e está fazendo um bom trabalho aqui no Olympique de Marselha - disse Pep.