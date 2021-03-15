Guardiola é enfático: 'Este City é pior do que os anteriores'

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, não acredita que será possível conquistar todos os títulos nesta temporada. Em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Borussia Monchengladbach pela Champions League, o espanhol também disse que o atual elenco é pior do que os anteriores pelo fato de ainda não ter conquistado nenhum troféu.- Vencer quatro títulos nunca aconteceu antes (na Inglaterra) e não acho que vai acontecer nesta campanha. A única coisa a pensar é neste jogo (contra o Gladbach) e depois o Everton. Agora, (este City) é o pior em relação aos anteriores, pois os outros ganharam muito e este não conquistou nada. Nós somos validados pelos troféus que ganhamos. Este time tem que se provar.
O Manchester City está na liderança da Premier League com larga folga para o Manchester United e está na final da Copa da Liga Inglesa que será disputada contra o Tottenham. Além disso, o clube inglês está próximo de passar das oitavas de final da Champions League e encara o Everton neste sábado pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.