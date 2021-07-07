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Guardiola diz que 'preço alto' pode fazer Manchester City não contratar um atacante: 'Não podemos pagar'

Campeão da Premier League e vice da Champions League, treinador diz que pode utilizar Gabriel Jesus e Ferrán Torres no comando de ataque caso clube não contrate novo atleta...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 14:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 14:19
Crédito: INA FASSBENDER / POOL / AFP
Passando férias na Catalunha antes do início da temporada 2021/22, o técnico Pep Guardiola falou a respeito do setor ofensivo do Manchester City. Em entrevista ao canal catalão "TV3", o comandante dos Cityzens disse que os valores no mercado estão altos e que sua equipe não deverá ter peças novas.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Com esses preços não vamos comprar nenhum atacante. É impossível, não podemos pagar. Todos os clubes estão com dificuldades financeiras, não somos exceção. Temos o Gabriel (Jesus) e o Ferrán (Torres), que têm sido incríveis nesta posição - disse o treinador.
Apesar do pessimismo em relação a um nome de peso para o ataque, Guardiola disse que o Manchester City brigará mais uma vez por todos os títulos com a equipe que tem à disposição.
- Faremos tudo o que pudermos na janela de transferências e, se não pudermos, ainda teremos o time que ganhou o campeonato três vezes em quatro anos e chegou à final da Liga dos Campeões - seguiu.
+ Nasser Al-Khelaïfi completa 10 anos no comando do PSG! Veja sua fortuna, os maiores investimentos e possíveis chegadas
Após a saída do atacante argentino Sergio Agüero, que acertou com o Barcelona, o Manchester City tem interesse na contratação de Harry Kane. De acordo com a imprensa europeia, ao contrário do que diz Guardiola, o clube azul pode pagar 100 milhões de libras pelo jogador do Tottenham.

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