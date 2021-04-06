Guardiola diz que Manchester City terá postura agressiva na volta: 'Vamos para Dortmund para ganhar'

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

Aliviado com a vitória no fim sobre o Borussia Dortmund no jogo de ida nas quartas de final da Champions League, o técnico Pep Guardiola não quer saber de segurar resultado na partida de volta. Após o jogo desta terça-feira, o catalão disse que o Manchester City jogará para vencer na Alemanha.

+ Veja a tabela da Champions League- Vamos para Dortmund para ganhar o jogo. No primeiro tempo desta noite não fomos muito espertos com a bola. O segundo tempo foi muito melhor e tivemos duas ou três oportunidades claras de marcar um segundo e um terceiro quando estava 1 a 0. Para jogar nas posições que queremos, temos que ter um bom jogo de construção. Temos outra chance na próxima semana - disse Pep para a "BT Sport".

+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana

Guardiola fez questão de elogiar o Borussia Dortmund e disse que o time alemão ainda está vivo. O catalão citou a experiência do time aurinegro e afirmou que eles sabem jogar o torneio.