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futebol

Guardiola diz que Manchester City terá postura agressiva na volta: 'Vamos para Dortmund para ganhar'

Técnico do Manchester City afirma que equipe poderia ter matado o jogo no segundo tempo, e diz que Borussia Dortmund sabe jogar a Champions League...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 18:42
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Aliviado com a vitória no fim sobre o Borussia Dortmund no jogo de ida nas quartas de final da Champions League, o técnico Pep Guardiola não quer saber de segurar resultado na partida de volta. Após o jogo desta terça-feira, o catalão disse que o Manchester City jogará para vencer na Alemanha.
+ Veja a tabela da Champions League- Vamos para Dortmund para ganhar o jogo. No primeiro tempo desta noite não fomos muito espertos com a bola. O segundo tempo foi muito melhor e tivemos duas ou três oportunidades claras de marcar um segundo e um terceiro quando estava 1 a 0. Para jogar nas posições que queremos, temos que ter um bom jogo de construção. Temos outra chance na próxima semana - disse Pep para a "BT Sport".
+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana
Guardiola fez questão de elogiar o Borussia Dortmund e disse que o time alemão ainda está vivo. O catalão citou a experiência do time aurinegro e afirmou que eles sabem jogar o torneio.
- O Borussia Dortmund é um clube típico da Champions League. Há muitos anos que joga nesta competição e sabe o que fazer. Vamos lá para marcar.

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