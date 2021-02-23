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Guardiola diz que Manchester City não vai mudar contra o Borussia Mönchengladbach: 'Fazer nosso jogo'

Treinador do clube inglês reconhece boa fase de sua equipe e diz que continuará com o que tem dado certo nos últimos 25 jogos. Manchester City não perde desde novembro de 2020...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 15:12

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 15:12
Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
Um dos grandes favoritos ao título da Champions League, o Manchester City está pronto para o duelo contra o Borussia Mönchengladbach, que acontece nesta quarta-feira, em Budapeste. E antes do confronto, o técnico Pep Guardiola disse que sua equipe vai manter o que tem feito nos últimos jogos.
+ Veja a tabela da Champions League- Vamos nos preparar como um jogo normal. Não vamos mudar nada. Apenas pequenos detalhes para se adaptar um pouco. Não estamos habituados a enfrentá-los porque jogam na Alemanha, mas depois disso vamos jogar o nosso jogo e tentar obter o resultado, como temos feito até agora - disse Pep.
+ Pelé seria mais bem pago que Cristiano Ronaldo e Messi se jogasse hoje? Veja a resposta!
Apesar de ser um jogo entre alemães e ingleses, a partida será disputada na Hungria. Por conta de restrições impostas em função da Covid-19, o Manchester City não pôde entrar na Alemanha e o jogo teve de ser marcado para um campo neutro. Guardiola também comentou sobre o assunto.
- Tudo mudou muito, está melhorando agora, mas pode piorar. Esperamos que no futebol mundial, os estádios possam estar lotados e as pessoas possam desfrutar dos jogos. Mas ainda sinto que temos um longo caminho a percorrer antes que esta situação termine - disse o treinador sobre a pandemia.

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