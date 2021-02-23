Guardiola diz que Manchester City não vai mudar contra o Borussia Mönchengladbach: 'Fazer nosso jogo'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City

Um dos grandes favoritos ao título da Champions League, o Manchester City está pronto para o duelo contra o Borussia Mönchengladbach, que acontece nesta quarta-feira, em Budapeste. E antes do confronto, o técnico Pep Guardiola disse que sua equipe vai manter o que tem feito nos últimos jogos.

+ Veja a tabela da Champions League- Vamos nos preparar como um jogo normal. Não vamos mudar nada. Apenas pequenos detalhes para se adaptar um pouco. Não estamos habituados a enfrentá-los porque jogam na Alemanha, mas depois disso vamos jogar o nosso jogo e tentar obter o resultado, como temos feito até agora - disse Pep.

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Apesar de ser um jogo entre alemães e ingleses, a partida será disputada na Hungria. Por conta de restrições impostas em função da Covid-19, o Manchester City não pôde entrar na Alemanha e o jogo teve de ser marcado para um campo neutro. Guardiola também comentou sobre o assunto.