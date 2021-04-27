AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Guardiola diz que Manchester City irá 'impor seu jogo' contra o PSG e espera duelo aberto: 'Terão chances'
futebol

Guardiola diz que Manchester City irá 'impor seu jogo' contra o PSG e espera duelo aberto: 'Terão chances'

Comandante catalão afirma que sua equipe não mudará estilo de jogo e diz que pensa somente no que seu time fará: 'Se você pensar no oponente, é mais difícil'...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 14:28
Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
O Manchester City está preparado para o duelo contra o Paris Saint-Germain, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, nesta quarta-feira. E para o treinador Pep Guardiola, a equipe inglesa não mudará seu estilo de jogo e jogará em busca da vitória. O catalão, porém, disse que o PSG terá "chances".
+ Veja a tabela da Champions League- Vamos conceder contra-ataques e chances. Eles têm qualidade. São extraordinários. A única maneira de minimizar essas coisas é impor seu jogo. Quanto mais você for você mesmo, mais chance de passar. Se você pensar no oponente, é mais difícil - disse Guardiola.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Guardiola disse que o Manchester City não pode ficar preocupado por estar entre os quatro melhores da Europa e citou um aprendizado que teve com Johan Cruyff.
- Aprendi uma coisa com Johan Cruyff: aproveitar o jogo, aproveitar a responsabilidade e aproveitar a situação. Temos o privilégio de ser uma das últimas quatro equipes. Estar aqui é não ficar preocupado ou triste. Essa é a mentalidade que as maiores equipes e os maiores atletas têm - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lasanha sem carne: confira 6 receitas vegetarianas fáceis e saborosas
Imagem de destaque
'Levamos marmita para o trabalho por 10 anos e conseguimos nos aposentar aos 35 e 40 anos'
Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus
Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados