Guardiola diz que Manchester City irá 'impor seu jogo' contra o PSG e espera duelo aberto: 'Terão chances'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City

O Manchester City está preparado para o duelo contra o Paris Saint-Germain, pelo jogo de ida das semifinais da Champions League, nesta quarta-feira. E para o treinador Pep Guardiola, a equipe inglesa não mudará seu estilo de jogo e jogará em busca da vitória. O catalão, porém, disse que o PSG terá "chances".

+ Veja a tabela da Champions League- Vamos conceder contra-ataques e chances. Eles têm qualidade. São extraordinários. A única maneira de minimizar essas coisas é impor seu jogo. Quanto mais você for você mesmo, mais chance de passar. Se você pensar no oponente, é mais difícil - disse Guardiola.

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Guardiola disse que o Manchester City não pode ficar preocupado por estar entre os quatro melhores da Europa e citou um aprendizado que teve com Johan Cruyff.