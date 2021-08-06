Guardiola diz que Manchester City deseja Harry Kane, mas nega interesse em Messi: 'Não está nos nossos planos'

Um dos destinos apontados como prováveis para o futuro de Lionel Messi, que não seguirá no Barcelona, o Manchester City não tem intenção em contratar o astro argentino. Pelo menos é o que garante o técnico Pep Guardiola. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador catalão foi perguntando sobre o tema e não fugiu da questão.

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Ex-comandante de Messi, dos tempos de Barcelona, Guardiola afirmou que ficou surpreso com a saída do atleta do Camp Nou, mas que entendeu por conta da realidade financeira blaugrana. Em seguida, ele disse que os Cityzens não negociam a chegada do camisa 10, dizendo que Grealish é o novo dono.

- Foi uma surpresa para todos. O presidente Laporta foi muito claro. Não falei com o Messi nem com o Laporta, mas quando se tem quase 500 milhões de euros em perdas em um ano, a decisão tem que ser tomada, infelizmente. É muito importante que o clube seja sustentável, o que aconteceu nos últimos anos não foi bom. Se esta situação foi alcançada é porque Laporta considerou que nada mais poderia ser feito - disse Pep.

Neste sábado, o Manchester City enfrenta o Leicester pela Supercopa da Inglaterra, que reúne os vencedores do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra da temporada anterior. Mas pouco se falou sobre a partida. Além de Messi, Harry Kane também foi tema de perguntas.

O jogador do Tottenham é outro alvo do Manchester City na janela de transferências e já deixou claro aos Spurs sua vontade de sair. O centroavante não se reapresentou aos treinos, em forma de protesto, mas sua situação é diferente da de Grealish, já que seu contrato não tem multa rescisória.