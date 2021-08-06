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Guardiola diz que Manchester City deseja Harry Kane, mas nega interesse em Messi: 'Não está nos nossos planos'

Centroavante inglês, que não se reapresentou ao Tottenham em forma de protesto, tenta liberação da equipe londrina. Argentino, porém, não está no planejamento dos Cityzens...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 12:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 12:09
Um dos destinos apontados como prováveis para o futuro de Lionel Messi, que não seguirá no Barcelona, o Manchester City não tem intenção em contratar o astro argentino. Pelo menos é o que garante o técnico Pep Guardiola. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador catalão foi perguntando sobre o tema e não fugiu da questão.
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Ex-comandante de Messi, dos tempos de Barcelona, Guardiola afirmou que ficou surpreso com a saída do atleta do Camp Nou, mas que entendeu por conta da realidade financeira blaugrana. Em seguida, ele disse que os Cityzens não negociam a chegada do camisa 10, dizendo que Grealish é o novo dono.
- Foi uma surpresa para todos. O presidente Laporta foi muito claro. Não falei com o Messi nem com o Laporta, mas quando se tem quase 500 milhões de euros em perdas em um ano, a decisão tem que ser tomada, infelizmente. É muito importante que o clube seja sustentável, o que aconteceu nos últimos anos não foi bom. Se esta situação foi alcançada é porque Laporta considerou que nada mais poderia ser feito - disse Pep.
Neste sábado, o Manchester City enfrenta o Leicester pela Supercopa da Inglaterra, que reúne os vencedores do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra da temporada anterior. Mas pouco se falou sobre a partida. Além de Messi, Harry Kane também foi tema de perguntas.
O jogador do Tottenham é outro alvo do Manchester City na janela de transferências e já deixou claro aos Spurs sua vontade de sair. O centroavante não se reapresentou aos treinos, em forma de protesto, mas sua situação é diferente da de Grealish, já que seu contrato não tem multa rescisória.
- Kane é um jogador do Tottenham. Se eles não querem negociar, não há transferência. Se eles abrirem para negociar, não só o Manchester City tentará contratá-lo, mas todos os grandes clubes. Tudo depende do Tottenham. É diferente do Grealish porque ele tinha uma cláusula de rescisão. Kane, não - falou o treinador catalão.

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