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Guardiola diz que lesão de De Bruyne é mais grave que o esperado, e belga pode ser desfalque por seis semanas

Jogador sofreu lesão na coxa e não deverá enfrentar o Borussia Mönchengladbach na partida de ida das oitavas de final da Champions. Jogador diz que lesão não é grave...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 14:22

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 14:22

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O que já era ruim ficou pior. Após o meia Kevin De Bruyne deixar a partida contra o Aston Villa, na última quarta-feira, com uma lesão na coxa, a expectativa era que o belga ficasse de fora por, no máximo, três semanas. Nesta sexta-feira, porém, o técnico Pep Guardiola afirmou que o camisa 17 será desfalque por mais tempo.
+ Veja a tabela da Premier LeagueEm entrevista coletiva, o treinador catalão disse que De Bruyne não estará disponível nas próximas quatro semanas, com prazo máximo de seis semanas sem o atleta.
- O médico teve que revisar o exame esta manhã e ele (De Bruyne) ficará fora entre quatro e seis semanas. Foi um grande golpe. Mas temos que seguir em frente. Não estou dizendo que ninguém não saiba o quão importante ele é - disse Guardiola.
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiais
O Manchester City vive seu melhor momento na temporada, e atualmente é o vice-líder do Campeonato Inglês. Os Sky Blues não perdem desde o dia 21 de novembro de 2020 e Guardiola disse que será difícil ficar sem seu principal jogador nos próximos jogos.
De Bruyne, inclusive, não deverá jogar contra o Borussia Mönchengladbach, no dia 24 de fevereiro, na ida das oitavas de final da Champions League.
- Estou bem, estou bem. Faz parte do futebol. Não é tão ruim. Estou envelhecendo, você sabe. Terei 30 anos no verão - disse o jogador.

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