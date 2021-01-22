Guardiola diz que lesão de De Bruyne é mais grave que o esperado, e belga pode ser desfalque por seis semanas

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O que já era ruim ficou pior. Após o meia Kevin De Bruyne deixar a partida contra o Aston Villa, na última quarta-feira, com uma lesão na coxa, a expectativa era que o belga ficasse de fora por, no máximo, três semanas. Nesta sexta-feira, porém, o técnico Pep Guardiola afirmou que o camisa 17 será desfalque por mais tempo.

+ Veja a tabela da Premier LeagueEm entrevista coletiva, o treinador catalão disse que De Bruyne não estará disponível nas próximas quatro semanas, com prazo máximo de seis semanas sem o atleta.

- O médico teve que revisar o exame esta manhã e ele (De Bruyne) ficará fora entre quatro e seis semanas. Foi um grande golpe. Mas temos que seguir em frente. Não estou dizendo que ninguém não saiba o quão importante ele é - disse Guardiola.

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O Manchester City vive seu melhor momento na temporada, e atualmente é o vice-líder do Campeonato Inglês. Os Sky Blues não perdem desde o dia 21 de novembro de 2020 e Guardiola disse que será difícil ficar sem seu principal jogador nos próximos jogos.

De Bruyne, inclusive, não deverá jogar contra o Borussia Mönchengladbach, no dia 24 de fevereiro, na ida das oitavas de final da Champions League.