Guardiola diz que gostaria de renovar contrato com o City, mas afirma: 'Tenho que merecer'

O futuro de Pep Guardiola no Manchester City ainda é incerto; porém, se depender do treinador, ele vai durar mais um bom tempo. O espanhol afirmou que vê com bons olhos uma renovação de contrato, que acaba em junho de 2021. Ao mesmo tempo, deixou claro que não tem vaga cativa no banco de reservas do clube e acredita que precisa merecer a renovação.- Gostaria de ficar mais tempo. É um lugar que me encanta, mas tenho que merecê-lo. Temos que manter os níveis que o clube alcançou nesta década, para firmar um novo contrato, tenho que merecê-lo. Vamos ver se eu mereço nesta temporada - disse Pep, em coletiva de imprensa.