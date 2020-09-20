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Guardiola diz que gostaria de renovar contrato com o City, mas afirma: 'Tenho que merecer'

Vínculo do treinador espanhol com a equipe vai até junho de 2021...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 11:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2020 às 11:36
Crédito: Peter Powell/AFP
O futuro de Pep Guardiola no Manchester City ainda é incerto; porém, se depender do treinador, ele vai durar mais um bom tempo. O espanhol afirmou que vê com bons olhos uma renovação de contrato, que acaba em junho de 2021. Ao mesmo tempo, deixou claro que não tem vaga cativa no banco de reservas do clube e acredita que precisa merecer a renovação.- Gostaria de ficar mais tempo. É um lugar que me encanta, mas tenho que merecê-lo. Temos que manter os níveis que o clube alcançou nesta década, para firmar um novo contrato, tenho que merecê-lo. Vamos ver se eu mereço nesta temporada - disse Pep, em coletiva de imprensa.
Pep Guardiola assinou com o Manchester City em julho de 2016, após deixar o Bayern de Munique. O contrato com os ingleses ia até 2019 e foi ampliado por mais duas temporadas.
Pelo City, Guardiola conquistou oito títulos: venceu duas vezes a Premier League, duas Copas da Inglaterra e quatro Copas da Liga Inglesa, mas não chegou ao seu principal objetivo: o troféu da Liga dos Campeões.

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