Guardiola diz que foram feitos 71 tratamentos em jogadores do City antes da semifinal da FA Cup

O técnico do Manchester City Pep Guardiola revelou em entrevista coletiva que foram feitos 71 tratamentos em jogadores úteis durante as 65 horas entre a classificação nas quartas da Champions, contra o Atlético de Madrid e a eliminação na semifinal da FA Cup diante do Liverpool.Segundo o técnico catalão, o número elevado de tratamentos se deve às três grandes partidas que o City disputou durante a semana: dois jogos contra o Liverpool pela Premier League e a FA Cup e o jogo de volta das quartas da Champions contra o Atlético:

- Eu vi todo o pessoal lá no Departamento. O médico veio até mim. Não é por um jogo só, é depois dessas três "finais". Os médicos me disseram que foi mais que o usual. No CT do Milwall (onde o City treinou antes das semifinais da FA Cup) tinha seis mesas de massagem ao lado do campo.

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Na partida contra o Liverpool no último fim de semana, o City não contou com Walker, De Bruyne e Ruben Dias. O zagueiro português é dúvida para Guardiola, enquanto os outros dois jogadores aguardam por testes.