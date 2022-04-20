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Guardiola diz que foram feitos 71 tratamentos em jogadores do City antes da semifinal da FA Cup

Equipe de Manchester teve alto número de atendimentos no Departamento Médico em 65 horas antes da derrota contra o Liverpool...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 15:52

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 15:52

O técnico do Manchester City Pep Guardiola revelou em entrevista coletiva que foram feitos 71 tratamentos em jogadores úteis durante as 65 horas entre a classificação nas quartas da Champions, contra o Atlético de Madrid e a eliminação na semifinal da FA Cup diante do Liverpool.Segundo o técnico catalão, o número elevado de tratamentos se deve às três grandes partidas que o City disputou durante a semana: dois jogos contra o Liverpool pela Premier League e a FA Cup e o jogo de volta das quartas da Champions contra o Atlético:
- Eu vi todo o pessoal lá no Departamento. O médico veio até mim. Não é por um jogo só, é depois dessas três "finais". Os médicos me disseram que foi mais que o usual. No CT do Milwall (onde o City treinou antes das semifinais da FA Cup) tinha seis mesas de massagem ao lado do campo.
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Na partida contra o Liverpool no último fim de semana, o City não contou com Walker, De Bruyne e Ruben Dias. O zagueiro português é dúvida para Guardiola, enquanto os outros dois jogadores aguardam por testes.
Crédito: Guardiolarevelasérieintensadetratamentosmédicosemjogadoresemmenosdedoisdias(Foto:OLISCARFF/AFP

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