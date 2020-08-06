Guardiola diz que Eric García não quer renovar com o City; Barcelona tem interesse no zagueiro

Titular nas últimas partidas do Manchester City, o zagueiro Eric García pode estar se despedindo do clube inglês. Com contrato até o fim da próxima temporada, o espanhol não quer renovar seu vínculo, de acordo com o técnico Pep Guardiola.- Eric García nos anunciou que não quer estender seu contrato com o City. Ele tem mais um ano e, depois disso, ele não quer estender. Nós queríamos, mas ele não quer. Nós imaginamos que ele queira jogar em outro lugar - disse o catalão na coletiva de imprensa desta quinta-feira.