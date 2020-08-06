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Guardiola diz que Eric García não quer renovar com o City; Barcelona tem interesse no zagueiro

Zagueiro começou a carreira na base do clube espanhol, mas se mudou para o City antes de se tornar profissional. Jogador vem sendo titular de Guardiola nos últimos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:18

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:18

Crédito: Divulgação
Titular nas últimas partidas do Manchester City, o zagueiro Eric García pode estar se despedindo do clube inglês. Com contrato até o fim da próxima temporada, o espanhol não quer renovar seu vínculo, de acordo com o técnico Pep Guardiola.- Eric García nos anunciou que não quer estender seu contrato com o City. Ele tem mais um ano e, depois disso, ele não quer estender. Nós queríamos, mas ele não quer. Nós imaginamos que ele queira jogar em outro lugar - disse o catalão na coletiva de imprensa desta quinta-feira.
O jogador de 19 anos começou sua carreira nas divisões de base do Barcelona, mas ainda antes de se profissionalizar se mudou para o time da Terra da Rainha. O clube blaugrana, no entanto, tem o desejo de contar novamente com o atleta.

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