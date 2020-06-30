Guardiola diz que City fará 'corredor de honra' para receber o Liverpool: 'Eles merecem'

Com o título da Premier League já garantido, Manchester City e Liverpool têm ainda mais sete rodadas a cumprir no Campeonato Inglês. E o próximo jogo das equipes, justamente o primeiro após o título ser confirmado para os Reds, será justamente um duelo entre si. Os clubes se enfrentam na quinta-feira.
E como é tradição na Inglaterra, o campeão sempre passa por um corredor de honra feito pelo time adversário. Segundo Pep Guardiola, treinador do Manchester City, seus jogadores farão a homenagem aos atletas do Liverpool.
- É claro que vamos fazer um corredor de honra. Vamos recebê-los quando eles chegarem em nossa casa e faremos isso porque eles merecem - disse Pep em coletiva.E MAIS:Salzburg é campeão pela sétima vez seguida com gol de André RamalhoFora de casa, Burnley vence o Crystal Palace pelo Campeonato InglêsPortuguês: Benfica perde mais uma e técnico Bruno Lage entrega o cargoTrio do Paris Saint-Germain renova até o final da temporada atual E MAIS: