Guardiola diz que City fará 'corredor de honra' para receber o Liverpool: 'Eles merecem'

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Com o título da Premier League já garantido, Manchester City e Liverpool têm ainda mais sete rodadas a cumprir no Campeonato Inglês. E o próximo jogo das equipes, justamente o primeiro após o título ser confirmado para os Reds, será justamente um duelo entre si. Os clubes se enfrentam na quinta-feira.

E como é tradição na Inglaterra, o campeão sempre passa por um corredor de honra feito pelo time adversário. Segundo Pep Guardiola, treinador do Manchester City, seus jogadores farão a homenagem aos atletas do Liverpool.