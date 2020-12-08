Guardiola diz que Agüero pode voltar ao Manchester City na quarta-feira

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Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City entra em campo nesta quarta-feira contra o Olympique de Marselha apenas para cumprir tabela. No entanto, a partida contra os franceses pode marcar o retorno do atacante Sergio Agüero, que se recupera de lesão.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões da Europa- Todo mundo está em forma. Amanhã vamos decidir sobre a equipe. Vamos decidir amanhã se o Agüero joga. Talvez ele esteja no banco. Amanhã veremos a reação dele, não apenas o joelho. Mas o importante é que nos últimos três, quatro dias ele fez parte do grupo e os problemas que ele tinha no passado recente desapareceram - disse Guardiola, que completou:

- Ele estará de volta, jogando regularmente, quando puder treinar normalmente durante semanas e semanas e tiver minutos, minutos, minutos. Conhecemos bem o Sergio. Ele está trabalhando muito para voltar. Isso é o mais importante. Ele precisa de um pouco de tempo, mas devemos ser pacientes. Queremos ele de volta. Se o joelho responder bem, ele voltará, com certeza. De sua qualidade ninguém duvida.

Guardiola também falou sobre o adversário desta quarta-feira e elogiou o técnico André Villas-Boas, que comanda a equipe do sul da França.