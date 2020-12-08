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futebol

Guardiola diz que Agüero pode voltar ao Manchester City na quarta-feira

Argentino tem apenas quatro jogos na temporada e vem sofrendo com lesões desde o final da época passada. Camisa 10 pode ficar no banco contra o Olympique de Marselha...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 14:53

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 14:53

Crédito: ALEX LIVESEY / POOL / AFP
Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City entra em campo nesta quarta-feira contra o Olympique de Marselha apenas para cumprir tabela. No entanto, a partida contra os franceses pode marcar o retorno do atacante Sergio Agüero, que se recupera de lesão.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões da Europa- Todo mundo está em forma. Amanhã vamos decidir sobre a equipe. Vamos decidir amanhã se o Agüero joga. Talvez ele esteja no banco. Amanhã veremos a reação dele, não apenas o joelho. Mas o importante é que nos últimos três, quatro dias ele fez parte do grupo e os problemas que ele tinha no passado recente desapareceram - disse Guardiola, que completou:
- Ele estará de volta, jogando regularmente, quando puder treinar normalmente durante semanas e semanas e tiver minutos, minutos, minutos. Conhecemos bem o Sergio. Ele está trabalhando muito para voltar. Isso é o mais importante. Ele precisa de um pouco de tempo, mas devemos ser pacientes. Queremos ele de volta. Se o joelho responder bem, ele voltará, com certeza. De sua qualidade ninguém duvida.
Guardiola também falou sobre o adversário desta quarta-feira e elogiou o técnico André Villas-Boas, que comanda a equipe do sul da França.
- Tenho muito respeito, ele (Villas-Boas) já jogou em muitos clubes e teve um sucesso incrível no Porto, depois na Inglaterra e na França. A qualidade está lá. Infelizmente ele não conseguiu os resultados na Liga dos Campeões. Começar com zero pontos em dois jogos é difícil, mas a qualidade está lá, com Payet e Thauvin. A liga francesa é difícil. É importante para eles tentarem a classificação para a Liga Europa, mas para nós também, em termos de prestígio e confiança.

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