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futebol

Guardiola deseja permanência do zagueiro Eric García, alvo do Barça

Jogador de apenas 19 anos é uma das promessas do Manchester City para o futuro e começou justamente nas categorias de base do Barcelona...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 17:56
Crédito: Divulgação
Após a goleada sobre o Newcastle na última quarta-feira, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou que o clube fará tudo o que for possível para manter o zagueiro Eric García em seu elenco. O jogador de 19 anos é alvo do Barcelona.
- Eric tem contrato para mais uma temporada. Se o Barça o quiser, eles devem ligar, mas vamos tentar convencê-lo que o queremos aqui por muitos anos - disse Guardiola.
Formado nas categorias de base do próprio Barcelona, Eric chegou ao City em 2017, quando tinha apenas 16 anos, para atuar nas divisões de base do clube inglês. Nesta retomada de futebol na Europa, o atleta atuou em três das setes partidas do Manchester como titular.
- Nós o queremos sim ou sim, mas se ele decide não continuar, não podemos fazer mais nada. Ele, seu agente e sua família sabem que acreditamos nele - completou Pep.

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