Guardiola deseja permanência do zagueiro Eric García, alvo do Barça

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Após a goleada sobre o Newcastle na última quarta-feira, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, afirmou que o clube fará tudo o que for possível para manter o zagueiro Eric García em seu elenco. O jogador de 19 anos é alvo do Barcelona.

- Eric tem contrato para mais uma temporada. Se o Barça o quiser, eles devem ligar, mas vamos tentar convencê-lo que o queremos aqui por muitos anos - disse Guardiola.

Formado nas categorias de base do próprio Barcelona, Eric chegou ao City em 2017, quando tinha apenas 16 anos, para atuar nas divisões de base do clube inglês. Nesta retomada de futebol na Europa, o atleta atuou em três das setes partidas do Manchester como titular.