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Guardiola deseja melhoras a Agüero: 'Que fique seguro pelo resto de sua vida'

Treinador do Manchester City fala sobre situação do atacante argentino, que sofreu arritmia cardíaca no último sábado. Atleta fez história na equipe inglesa...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 15:57

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 15:57

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Treinador do Manchester City, o catalão Pep Guardiola falou nesta terça-feira sobre a situação de Sergio Agüero. O ex-jogador do clube inglês, atualmente no Barcelona, sofreu uma arritmia cardíaca no último sábado, e ficará pelo menos três meses longe dos gramados.Em entrevista coletiva antes do jogo do Manchester City com o Brugge, o técnico desejou melhoras ao atacante argentino e disse que neste momento o mais importante é a saúde de Kun.
- Eu mandei uma mensagem a ele (Agüero) através de seu agente. Claro, são notícias difíceis para todos, especialmente para ele e sua família. Ele sabe, por todas as pessoas com quem ele esteve aqui no Manchester City, começando pelo diretor até os torcedores, que desejamos uma boa recuperação.
- Não importa quanto tempo leve. Ele ficar vivo é mais importante que qualquer outra coisa. Ele sabe disso, sua família sabe disso e estou certo de que ele está em boas mãos, de ótimos médicos, e que vão tomar conta dele.
Guardiola também falou que o argentino não deve pensar neste momento em voltar aos gramados e que, caso não seja possível, que o atleta aproveite a vida.
- Desejamos a ele uma recuperação rápida e tão segura quanto possível. E, se for possível, que ele jogue de novo. Se não for, que ele aproveite sua vida e o que já fez no futebol. Não sou médico, não sei exatamente o que ele tem, mas que ele tome cuidado e que fique seguro pelo resto de sua vida - finalizou.
Agüero deixou o Manchester City ao final da última temporada e acertou com o Barcelona. Pelos Cityzens, o argentino atuou entre 2011 e 2021, onde virou um dos maiores ídolos do clube inglês. Ao todo, foram 390 partidas, 260 gols, 73 assistências e 15 títulos conquistados.

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