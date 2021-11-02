Guardiola deseja melhoras a Agüero: 'Que fique seguro pelo resto de sua vida'

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Treinador do Manchester City, o catalão Pep Guardiola falou nesta terça-feira sobre a situação de Sergio Agüero. O ex-jogador do clube inglês, atualmente no Barcelona, sofreu uma arritmia cardíaca no último sábado, e ficará pelo menos três meses longe dos gramados.Em entrevista coletiva antes do jogo do Manchester City com o Brugge, o técnico desejou melhoras ao atacante argentino e disse que neste momento o mais importante é a saúde de Kun.

- Eu mandei uma mensagem a ele (Agüero) através de seu agente. Claro, são notícias difíceis para todos, especialmente para ele e sua família. Ele sabe, por todas as pessoas com quem ele esteve aqui no Manchester City, começando pelo diretor até os torcedores, que desejamos uma boa recuperação.

- Não importa quanto tempo leve. Ele ficar vivo é mais importante que qualquer outra coisa. Ele sabe disso, sua família sabe disso e estou certo de que ele está em boas mãos, de ótimos médicos, e que vão tomar conta dele.

Guardiola também falou que o argentino não deve pensar neste momento em voltar aos gramados e que, caso não seja possível, que o atleta aproveite a vida.

- Desejamos a ele uma recuperação rápida e tão segura quanto possível. E, se for possível, que ele jogue de novo. Se não for, que ele aproveite sua vida e o que já fez no futebol. Não sou médico, não sei exatamente o que ele tem, mas que ele tome cuidado e que fique seguro pelo resto de sua vida - finalizou.