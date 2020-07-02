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futebol

Guardiola descarta volta de Sancho ao City, mesmo com saída de Sané

Jogador inglês, formado nas divisões de base do Manchester City, deve deixar o Borussia Dortmund na próxima janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 18:51

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 18:51

Crédito: Reprodução / YouTube Manchester City
Com a proximidade do fim da temporada europeia, o técnico Pep Guardiola já começa a pensar na próxima época do Manchester City. Com o Campeonato Inglês decidido, o clube ainda tem a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões a disputar.
Porém, o catalão já pensa na chegada e partidas de alguns jogadores e fala sobre a contratação de novos atletas. Entretanto, um que foi especulado no clube recentemente teve sua volta descartada: Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.
- Ele decidiu sair, por que deveria voltar? Quando ele decidiu se mudar para o Dortmund, não é porque ele vai voltar depois. Ele não queria estar aqui, por isso acho que ele não quer voltar - disse Pep.
Sancho foi formado nas divisões de base pelo Manchester City, mas saiu do clube inglês em 2017 para defender o Borussia Dortmund, da Alemanha. O atleta, agora, pode voltar à Inglaterra. Rival do Manchester City, o United é um dos interessados.

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