Guardiola descarta volta de Sancho ao City, mesmo com saída de Sané

Com a proximidade do fim da temporada europeia, o técnico Pep Guardiola já começa a pensar na próxima época do Manchester City. Com o Campeonato Inglês decidido, o clube ainda tem a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões a disputar.
Porém, o catalão já pensa na chegada e partidas de alguns jogadores e fala sobre a contratação de novos atletas. Entretanto, um que foi especulado no clube recentemente teve sua volta descartada: Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.
- Ele decidiu sair, por que deveria voltar? Quando ele decidiu se mudar para o Dortmund, não é porque ele vai voltar depois. Ele não queria estar aqui, por isso acho que ele não quer voltar - disse Pep.
Sancho foi formado nas divisões de base pelo Manchester City, mas saiu do clube inglês em 2017 para defender o Borussia Dortmund, da Alemanha. O atleta, agora, pode voltar à Inglaterra. Rival do Manchester City, o United é um dos interessados.