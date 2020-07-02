Guardiola descarta volta de Sancho ao City, mesmo com saída de Sané

Crédito: Reprodução / YouTube Manchester City

Com a proximidade do fim da temporada europeia, o técnico Pep Guardiola já começa a pensar na próxima época do Manchester City. Com o Campeonato Inglês decidido, o clube ainda tem a Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões a disputar.

Porém, o catalão já pensa na chegada e partidas de alguns jogadores e fala sobre a contratação de novos atletas. Entretanto, um que foi especulado no clube recentemente teve sua volta descartada: Jadon Sancho, do Borussia Dortmund.

- Ele decidiu sair, por que deveria voltar? Quando ele decidiu se mudar para o Dortmund, não é porque ele vai voltar depois. Ele não queria estar aqui, por isso acho que ele não quer voltar - disse Pep.