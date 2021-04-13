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futebol

Guardiola descarta jogo defensivo para segurar resultado na Champions: 'Vamos impor nosso jogo'

Técnico do Manchester City ignora vantagem, diz que sua equipe jogará para vencer e fala sobre Haaland: 'Analisamos o Dortmund como equipe, não apenas como um jogador'...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 14:40
Crédito: Divulgação / Site oficial do Manchester City
Lutando para chegar nas semifinais da Champions League pela primeira vez com o Manchester City, o técnico Pep Guardiola descartou jogar de maneira reativa contra o Borussia Dortmund, nesta quarta-feira. Após vencer o jogo de ida das quartas de final por 2 a 1, o time inglês poderá empatar para avançar.
+ Veja a tabela da Champions LeagueEm entrevista coletiva pré-jogo, o catalão disse que os Cityzens seguirão sua proposta e tentarão impor seu ritmo de jogo na casa do time aurinegro.
- Temos que tentar executar o nosso plano. Não importa o que aconteceu no jogo de ida, temos uma chance no jogo de volta. Nossa ideia é ir lá fazer o melhor possível e fazer com que sintam que não vamos defender o que já temos. Queremos impor o nosso jogo para ganhar o jogo - disse Pep.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Questionado sobre o atacante Erling Haaland, Guardiola disse que o Borussia Dortmund não se resume só ao centroavante norueuguês.
- Analisamos o Dortmund como uma equipe, não apenas como um jogador. Conhecíamos sua qualidade. Tentamos fazer o que já fizemos muitas vezes para ganhar o jogo. Ganhamos a primeira, vamos tentar vencer de novo. Não sei o que vai acontecer, mas vamos tentar vencer.

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