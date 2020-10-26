Guardiola desabafa após início ruim do Manchester City na Inglaterra

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP

O técnico Pep Guardiola desabafou aos microfones da imprensa por conta do excesso de jogos em um calendário enxuto por conta da pandemia da Covid-19. O espanhol revelou que não tem tempo para treinar seu time jogando de três em três dias após um início ruim no Campeonato Inglês em que a equipe se encontra na 13ª colocação.

- É muito. Com o estado mental de alguns jogadores, eles não podem aguentar, não é difícil entender. Na última temporada paramos, voltamos, regressamos (para esta temporada) após duas semanas de férias. Tento exigir o máximo dos jogadores, mas há um limite para os seres humanos. Os atletas estão bem para jogar uma ou duas competições, mas jogam de três em três dias, com convocações para seleções e voltam para jogar Premier League, Liga dos Campeões, Taça da Liga, Copa da Inglaterra… Não tivemos a preparação necessária para isso.