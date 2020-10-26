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Guardiola desabafa após início ruim do Manchester City na Inglaterra

Técnico espanhol afirma que não conseguiu preparar o elenco para jogar de três em três dias em diversas competições. Time ocupa apenas 13º lugar na tabela da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 11:13

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 11:13

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
O técnico Pep Guardiola desabafou aos microfones da imprensa por conta do excesso de jogos em um calendário enxuto por conta da pandemia da Covid-19. O espanhol revelou que não tem tempo para treinar seu time jogando de três em três dias após um início ruim no Campeonato Inglês em que a equipe se encontra na 13ª colocação.
- É muito. Com o estado mental de alguns jogadores, eles não podem aguentar, não é difícil entender. Na última temporada paramos, voltamos, regressamos (para esta temporada) após duas semanas de férias. Tento exigir o máximo dos jogadores, mas há um limite para os seres humanos. Os atletas estão bem para jogar uma ou duas competições, mas jogam de três em três dias, com convocações para seleções e voltam para jogar Premier League, Liga dos Campeões, Taça da Liga, Copa da Inglaterra… Não tivemos a preparação necessária para isso.
Apesar do início ruim no Campeonato Inglês, a equipe dirigida pelo espanhol começou com o pé direito na Liga dos Campeões ao vencer o Porto em casa por 3 a 1. Os Citizens também estão classificados para a fase de quartas de final da Copa da Liga Inglesa e jogam contra o Arsenal apenas em dezembro pelo torneio.

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