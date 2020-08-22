Guardiola define alvo para o ataque do Manchester City e Lautaro Martínez é o escolhido

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Após a saída de Sané e com as recorrentes lesões de Sergio Agüero, que tem somente mais um ano de contrato, o técnico Pep Guardiola já escolheu o novo alvo do Manchester City para o ataque. Segundo o jornal "The Sun", trata-se de Lautaro Martínez, compatriota de Agüero e companheiro na seleção argentina.De acordo com o portal britânico, o jogador pode sair da Inter de Milão por 90 milhões de euros (R$ 593 milhões), valor que o City poderia pagar, mas que estuda diminuir a pedida e envolver outros atletas na negociação como moeda de troca para ter caixa e investir em outros nomes também.

No entanto, o clube inglês não terá vida fácil. O Barcelona também tem interesse no jogador argentino e promete lutar pela contratação do jogador, especialmente após o vexame na Liga dos Campeões e com uma reformulação geral no elenco.