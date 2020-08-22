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Guardiola define alvo para o ataque do Manchester City e Lautaro Martínez é o escolhido

Jogador também atrai o interesse do Barcelona e pode ser um dos nomes mais disputados do mercado de transferências. Argentino é visto como substituto ideal de Kun Agüero...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 12:05

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 12:05

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após a saída de Sané e com as recorrentes lesões de Sergio Agüero, que tem somente mais um ano de contrato, o técnico Pep Guardiola já escolheu o novo alvo do Manchester City para o ataque. Segundo o jornal "The Sun", trata-se de Lautaro Martínez, compatriota de Agüero e companheiro na seleção argentina.De acordo com o portal britânico, o jogador pode sair da Inter de Milão por 90 milhões de euros (R$ 593 milhões), valor que o City poderia pagar, mas que estuda diminuir a pedida e envolver outros atletas na negociação como moeda de troca para ter caixa e investir em outros nomes também.
No entanto, o clube inglês não terá vida fácil. O Barcelona também tem interesse no jogador argentino e promete lutar pela contratação do jogador, especialmente após o vexame na Liga dos Campeões e com uma reformulação geral no elenco.
Lautaro é visto como substituto ideal para Agüero não só no City, como também na Albiceleste. O atual camisa 10 do time de Manchester tem contrato até junho de 2021 e já afirmou que tem o sonho de voltar ao Independiente, da Argentina, clube que o revelou. Os ingleses, entretanto, desejam uma renovação por mais um ano com o jogador.

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