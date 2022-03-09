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futebol

Guardiola critica Vladimir Putin por invasão russa à Ucrânia: 'Decidiu que inocentes devem ser aniquilados'

Treinador do Manchester City presta solidariedade ao povo ucraniano e declara que cenário de guerra é um 'fracasso da política e também da economia'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 15:23

Publicado em 09 de Março de 2022 às 15:23

Técnico do Manchester City, o catalão Pep Guardiola se manifestou sobre os conflitos entre Rússia e Ucrânia no Leste Europeu. E sem papas na língua, o comandante do clube britânico, em entrevista coletiva, não poupou o presidente russo Vladimir Putin de críticas. - O drama é que um país continua sendo destruído porque uma pessoa decide que pessoas inocentes devem ser aniquiladas e o mundo está parado. O mundo fica em silêncio. Os governos de todo o mundo que teriam que tomar uma decisão ou dizer que não pode ser assim - declarou Guardiola.
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O treinador do Manchester City seguiu com o discurso e fez questão de se colocar no lugar da população ucraniana, que tem sofrido com os ataques russos. No elenco da equipe inglesa, Guardiola conta com o lateral-esquerdo ucraniano Oleksandr Zinchenko.
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- Se aconteceu é porque é o fracasso da política, o fracasso da economia, o fracasso de todos. Quando isso acontece a quantidade de ódio que é gerada nas gerações futuras... para consertar isso você pode precisar de um século. O povo ucraniano nunca esquecerá o que lhes foi feito. Estar em suas casas, ir à escola, comer, jantar... e que pela decisão de um homem meu país está destruído - frisou o treinador.
Crédito: GuardiolaprestousolidariedadeaopovoucranianoapósguerracomaRússia(Foto:OLISCARFF/AFP

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