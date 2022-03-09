Guardiola critica Vladimir Putin por invasão russa à Ucrânia: 'Decidiu que inocentes devem ser aniquilados'

Técnico do Manchester City, o catalão Pep Guardiola se manifestou sobre os conflitos entre Rússia e Ucrânia no Leste Europeu. E sem papas na língua, o comandante do clube britânico, em entrevista coletiva, não poupou o presidente russo Vladimir Putin de críticas. - O drama é que um país continua sendo destruído porque uma pessoa decide que pessoas inocentes devem ser aniquiladas e o mundo está parado. O mundo fica em silêncio. Os governos de todo o mundo que teriam que tomar uma decisão ou dizer que não pode ser assim - declarou Guardiola.

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O treinador do Manchester City seguiu com o discurso e fez questão de se colocar no lugar da população ucraniana, que tem sofrido com os ataques russos. No elenco da equipe inglesa, Guardiola conta com o lateral-esquerdo ucraniano Oleksandr Zinchenko.

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- Se aconteceu é porque é o fracasso da política, o fracasso da economia, o fracasso de todos. Quando isso acontece a quantidade de ódio que é gerada nas gerações futuras... para consertar isso você pode precisar de um século. O povo ucraniano nunca esquecerá o que lhes foi feito. Estar em suas casas, ir à escola, comer, jantar... e que pela decisão de um homem meu país está destruído - frisou o treinador.