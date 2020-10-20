Guardiola confirma ausências de De Bruyne e Gabriel Jesus na estreia da Liga dos Campeões

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Na véspera da estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico Pep Guardiola confirmou que o meio-campista Kevin De Bruyne e o atacante Gabriel Jesus ainda serão desfalques para o Manchester City. No último fim de semana, pelo Campeonato Inglês, ambos não enfrentaram o Arsenal.Além dos dois, o clube inglês tem problemas também no setor defensivo. O zagueiro Aymeric Laporte e o lateral-esquerdo Benjamin Mendy não enfrentam o Porto, nesta quarta-feira, em casa.

- Esperamos que De Bruyne e Laporte voltem nas próximas semanas. Gabriel Jesus talvez leve mais um pouco de tempo. Esperamos que eles voltem logo e a equipe cresça - disse o técnico catalão.

Guardiola afirmou que sua equipe ainda não pode sonhar com o título continental, especialmente pela forma que foi eliminada na última temporada, para o Lyon.