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Guardiola confirma ausências de De Bruyne e Gabriel Jesus na estreia da Liga dos Campeões

Comandante do Manchester City diz que jogadores ainda não estão prontos para duelo contra o Porto. Recuperado de lesão, Agüero será mantido no comando de ataque...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 15:28

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:28

Crédito: AFP
Na véspera da estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico Pep Guardiola confirmou que o meio-campista Kevin De Bruyne e o atacante Gabriel Jesus ainda serão desfalques para o Manchester City. No último fim de semana, pelo Campeonato Inglês, ambos não enfrentaram o Arsenal.Além dos dois, o clube inglês tem problemas também no setor defensivo. O zagueiro Aymeric Laporte e o lateral-esquerdo Benjamin Mendy não enfrentam o Porto, nesta quarta-feira, em casa.
- Esperamos que De Bruyne e Laporte voltem nas próximas semanas. Gabriel Jesus talvez leve mais um pouco de tempo. Esperamos que eles voltem logo e a equipe cresça - disse o técnico catalão.
Guardiola afirmou que sua equipe ainda não pode sonhar com o título continental, especialmente pela forma que foi eliminada na última temporada, para o Lyon.
- O primeiro passo é vencer o primeiro jogo. Estamos longe ainda do grande alvo. Levando em conta a eliminação na temporada passada, não podemos nos permitir sonhar.

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