Guardiola comenta sobre futuro de Sterling: 'Ele tem que tomar a melhor decisão'

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP

Após as declarações de Raheem Sterling, que afirmou que pode deixar o Manchester City em breve, foi a vez do treinador da equipe inglesa se pronunciar. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva antes do duelo com o Burnley, que ocorre neste sábado, pelo Campeonato Inglês, Pep Guardiola comentou sobre o tema.- Raheem é nosso jogador e espero que seja um jogador extremamente importante. O que eu quero de Raheem e de todos é que eles têm que estar satisfeitos por estarem aqui e felizes por estarem aqui. Se não for esse o caso, ele terá que tomar a melhor decisão para sua família - disse Guardiola, que cutucou o camisa 7 citando outros atletas:

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- Riyad (Mahrez) não joga e não reclama, João (Cancelo) quando não joga não reclama. Não posso garantir a eles minutos em campo, eles sabem, não posso assegurar quantos minutos cada um joga. Eles sempre têm que falar em campo - completou.

Sterling é alvo do Barcelona para a janela de transferências de inverno europeu, em janeiro, mas não terá vida fácil para sair do Manchester City. Com contrato até junho de 2023 com os ingleses, o camisa 7 tem travado as negociações para renovar o vínculo, já pensando em uma eventual saída.

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