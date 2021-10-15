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futebol

Guardiola comenta sobre futuro de Sterling: 'Ele tem que tomar a melhor decisão'

Alvo do Barcelona, atleta de 26 anos está insatisfeito com as poucas oportunidades que vem recebendo no time titular do Manchester City e considera saída do campeão inglês...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 10:15

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 10:15

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Após as declarações de Raheem Sterling, que afirmou que pode deixar o Manchester City em breve, foi a vez do treinador da equipe inglesa se pronunciar. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva antes do duelo com o Burnley, que ocorre neste sábado, pelo Campeonato Inglês, Pep Guardiola comentou sobre o tema.- Raheem é nosso jogador e espero que seja um jogador extremamente importante. O que eu quero de Raheem e de todos é que eles têm que estar satisfeitos por estarem aqui e felizes por estarem aqui. Se não for esse o caso, ele terá que tomar a melhor decisão para sua família - disse Guardiola, que cutucou o camisa 7 citando outros atletas:
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- Riyad (Mahrez) não joga e não reclama, João (Cancelo) quando não joga não reclama. Não posso garantir a eles minutos em campo, eles sabem, não posso assegurar quantos minutos cada um joga. Eles sempre têm que falar em campo - completou.
Sterling é alvo do Barcelona para a janela de transferências de inverno europeu, em janeiro, mas não terá vida fácil para sair do Manchester City. Com contrato até junho de 2023 com os ingleses, o camisa 7 tem travado as negociações para renovar o vínculo, já pensando em uma eventual saída.
+ GALERIA: Veja todos os 30 indicados à Bola de Ouro 2021
O Barcelona, que vive grave crise financeira, poderá fazer um investimento de até 16 milhões de euros (R$ 101 milhões) na virada do ano em busca de reforços.

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