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Guardiola comemora vitória do Manchester City na Champions, mas lamenta lesão de Fernandinho

Brasileiro entrou aos 40 minutos do segundo tempo, mas foi substituído por Stones antes do apito final com dores. Técnico estima que volante pode ficar de fora por até um mês...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 19:45

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 19:45

Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, comemorou a vitória de sua equipe sobre o Porto nesta quarta-feira, na estreia da Liga dos Campeões. Para o treinador, que elogiou o time português, seus comandados jogaram bem no Etihad Stadium.- Fiquei feliz com o jogo. Nós sabíamos que seria duro. Ao lado do Benfica, eles (Porto) são os melhores em Portugal. Jogaram, defensivamente, com cinco atrás, e tivemos que ser pacientes. Depois do gol de Agüero, no segundo tempo nós jogamos muito bem - disse o catalão após o jogo.
No entanto, o técnico também mostrou preocupação com o volante brasileiro Fernandinho. O jogador entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo, mas antes mesmo do apito final teve que ser substituído por conta de uma lesão.
- São notícias ruins. É um problema na perna. Acho que ele vai ficar fora de quatro a seis semanas. É um golpe duro em nós, com a quantidade de jogos.

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