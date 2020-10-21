Guardiola comemora vitória do Manchester City na Champions, mas lamenta lesão de Fernandinho

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, comemorou a vitória de sua equipe sobre o Porto nesta quarta-feira, na estreia da Liga dos Campeões. Para o treinador, que elogiou o time português, seus comandados jogaram bem no Etihad Stadium.- Fiquei feliz com o jogo. Nós sabíamos que seria duro. Ao lado do Benfica, eles (Porto) são os melhores em Portugal. Jogaram, defensivamente, com cinco atrás, e tivemos que ser pacientes. Depois do gol de Agüero, no segundo tempo nós jogamos muito bem - disse o catalão após o jogo.