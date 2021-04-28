Guardiola comemora vitória do Manchester City e elogia atuação do time: 'Satisfeito com o desempenho'

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Perto de chegar à mais uma final de Champions League, o técnico Pep Guardiola comemorou a vitória do Manchester City sobre o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da competição continental. Após a partida, o catalão analisou o duelo.

+ Veja a tabela da Champions League- Começamos muito bem. Sofremos um gol e depois sentimos a pressão. O segundo tempo foi excelente em todos os sentidos. Marcamos dois gols fora de casa, o que é muito importante, mas temos um trabalho difícil a fazer em seis dias - disse Pep.

- Com o 1 a 0 (do PSG) não tínhamos uma boa posse de bola nas posições certas. Nós não temos muita experiência nesta fase da competição. Só quero que sejamos nós mesmos na segunda partida. Temos de jogar bem de uma certa maneira, não podemos fazer de outra forma - completou.

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Guardiola falou sobre a mudança de postura de sua equipe na etapa final e disse que enfrentar grandes craques, como Neymar e Mbappé, não é fácil.