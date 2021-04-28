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futebol

Guardiola comemora vitória do Manchester City e elogia atuação do time: 'Satisfeito com o desempenho'

Treinador catalão analisa o duelo, diz que sua equipe cresceu de produção em todos os sentidos na etapa final, e elogia Neymar e Mbappé: 'Difícil jogar contra'...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 19:03
Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Perto de chegar à mais uma final de Champions League, o técnico Pep Guardiola comemorou a vitória do Manchester City sobre o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da competição continental. Após a partida, o catalão analisou o duelo.
+ Veja a tabela da Champions League- Começamos muito bem. Sofremos um gol e depois sentimos a pressão. O segundo tempo foi excelente em todos os sentidos. Marcamos dois gols fora de casa, o que é muito importante, mas temos um trabalho difícil a fazer em seis dias - disse Pep.
- Com o 1 a 0 (do PSG) não tínhamos uma boa posse de bola nas posições certas. Nós não temos muita experiência nesta fase da competição. Só quero que sejamos nós mesmos na segunda partida. Temos de jogar bem de uma certa maneira, não podemos fazer de outra forma - completou.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Guardiola falou sobre a mudança de postura de sua equipe na etapa final e disse que enfrentar grandes craques, como Neymar e Mbappé, não é fácil.
- Às vezes você precisa de tempo para ficar mais relaxado e ser você mesmo. Mudamos um pouco a forma como pressionamos no segundo tempo. Não é fácil jogar contra Neymar, Mbappé e Di María. Estou muito satisfeito com o desempenho

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