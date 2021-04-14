Guardiola comemora vaga nas semifinais da Champions: 'Sensação incrível'

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Pela primeira vez desde que chegou ao Manchester City, em 2016, o técnico Pep Guardiola conseguiu levar a equipe inglesa às semifinais da Champions League. Depois de bater na trave quatro vezes, o catalão disse que chegou a hora de construir a história na Europa.

+ Veja a tabela da Champions League- É uma sensação incrível. Esta é a segunda vez que chegamos às semifinais, então não há muita história para o nosso clube aqui. Mas vamos começar a construí-la - disse o treinador em entrevista à "BT Sport".

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Guardiola elogiou a atuação do Manchester City e disse que o segundo do clube inglês foi brilhante.