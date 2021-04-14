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futebol

Guardiola comemora vaga nas semifinais da Champions: 'Sensação incrível'

Comandante do Manchester City diz que 'chegou a hora de construir a história' e elogia atuação no segundo tempo: 'A maneira como jogamos foi brilhante'...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 19:02
Crédito: INA FASSBENDER / POOL / AFP
Pela primeira vez desde que chegou ao Manchester City, em 2016, o técnico Pep Guardiola conseguiu levar a equipe inglesa às semifinais da Champions League. Depois de bater na trave quatro vezes, o catalão disse que chegou a hora de construir a história na Europa.
+ Veja a tabela da Champions League- É uma sensação incrível. Esta é a segunda vez que chegamos às semifinais, então não há muita história para o nosso clube aqui. Mas vamos começar a construí-la - disse o treinador em entrevista à "BT Sport".
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Guardiola elogiou a atuação do Manchester City e disse que o segundo do clube inglês foi brilhante.
- Estamos incrivelmente felizes por estarmos nas semifinais, são as quatro melhores equipes da Europa. A maneira como jogamos nos últimos 30 minutos do primeiro tempo e no segundo tempo foi brilhante. Mostramos personalidade, tocamos a bola e conseguimos - concluiu.

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