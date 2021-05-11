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futebol

Guardiola comemora tricampeonato da Premier League pelo Manchester City: 'Este foi o mais difícil'

Treinador espanhol celebrou, após derrota do Manchester United, seu terceiro tricampeonato em três países diferentes...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 17:36
Crédito: GLYN KIRK / AFP
O Manchester City venceu a Premier League quinta vez em sua história. A equipe inglesa conquistou o título após a derrota do Manchester United para o Leicester City nesta terça-feira. O treinador dos Citzens, Pep Guardiola, falou sobre a conquista ao site do clube
Veja a tabela do Inglês- Esta foi uma temporada e um título da Premier League como nenhum outro. Este foi o mais difícil - disse o treinador espanhol do Manchester City.
Pep Guardiola também celebrou os feitos de sua equipe durante a atual temporada da Premier League.
- Sempre vamos nos lembrar desta temporada pela forma como vencemos. Estou muito orgulhoso de ser o treinador aqui e deste grupo de jogadores. Eles são tão especiais. Atravessar esta temporada, com todas as restrições e dificuldades que enfrentamos, e mostrar a consistência que temos é notável - falou.
A dificuldade de disputar o Campeonato Inglês foi ressaltada por Guardiola na entrevista ao site do Manchester City.
- No início de cada temporada, a Premier League é o título mais importante para nós. Este é aquele em que você tem que estar lá a cada três dias, jogando contra todos os seus rivais dentro e fora de casa. Só sendo o melhor, semana após semana, você pode vencer essa competição. É um grande sucesso - concluiu.
O Manchester City enfrenta o Newcastle às 16h (de Brasília) de sexta-feira.

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