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Guardiola chega ao terceiro título da Premier League com o Manchester City; veja a trajetória

Treinador catalão chegou ao 31º título de sua carreira, o décimo em cinco anos de Manchester City. Na final da Champions, Guardiola pode confirma ainda mais um...
LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 17:05

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 17:05

O Manchester City é campeão nacional pela sétima vez em sua história. Nesta terça-feira, mesmo sem entrar em campo, o time de Pep Guardiola confirmou a conquista do Campeonato Inglês com a derrota do rival Manchester United para o Leicester. Foi a terceira conquista do técnico catalão em cinco anos.
Na temporada seguinte, outro título espetacular, mas desta vez travando um duelo contra o Liverpool até a última rodada. As duas equipes chegaram à última rodada com apenas um ponto de diferença e o Manchester City foi campeão com 98 pontos contra 97 dos Reds.
Apesar do título do Liverpool na temporada passada, e do início ruim neste ano, Guardiola mais uma vez deu a volta por cima e agora conquista sua terceira Premier League com três rodadas de antecedência. Neste campeonato, o Manchester City chegou a ficar 19 jogos sem perder e teve uma sequência de 15 vitórias consecutivas no período.
A lista ainda pode aumentar nesta temporada, já que o Manchester City está na final da Champions League. A decisão será contra o Chelsea, no dia 29 de maio.

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