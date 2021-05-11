Guardiola chega ao terceiro título da Premier League com o Manchester City; veja a trajetória

O Manchester City é campeão nacional pela sétima vez em sua história. Nesta terça-feira, mesmo sem entrar em campo, o time de Pep Guardiola confirmou a conquista do Campeonato Inglês com a derrota do rival Manchester United para o Leicester. Foi a terceira conquista do técnico catalão em cinco anos.

Na temporada seguinte, outro título espetacular, mas desta vez travando um duelo contra o Liverpool até a última rodada. As duas equipes chegaram à última rodada com apenas um ponto de diferença e o Manchester City foi campeão com 98 pontos contra 97 dos Reds.

Apesar do título do Liverpool na temporada passada, e do início ruim neste ano, Guardiola mais uma vez deu a volta por cima e agora conquista sua terceira Premier League com três rodadas de antecedência. Neste campeonato, o Manchester City chegou a ficar 19 jogos sem perder e teve uma sequência de 15 vitórias consecutivas no período.