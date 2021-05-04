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Guardiola celebra vaga na final, mira título do Inglês e diz que só depois pensará na decisão da Champions

Manchester City pode conquistar o título do Campeonato Inglês no próximo final de semana, quando enfrenta o Chelsea em casa. Final da Champions é no dia 29 de maio...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 19:44
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Técnico do Manchester City, Pep Guardiola chegou em sua terceira final de Champions League com a eliminação sobre o PSG nesta terça-feira. Após a partida, o catalão celebrou a vaga na decisão, mas já mirou o título do Campeonato Inglês, que pode ser confirmado no fim de semana.
+ Veja a tabela da Champions League- É a primeira final europeia para todos nós e para o clube. Estou extremamente orgulhoso e meus primeiros pensamentos são com os jogadores que não jogaram hoje. Todos eles mereciam jogar, todos deram sua contribuição e agora é hora de aproveitar. Temos que ganhar o Campeonato Inglês e temos duas ou três semanas para nos preparar para a final - disse.
+ Semana Europeia: Neymar e outros brasileiros brilham no Velho Continente com muitos gols
Guardiola também ressaltou que a vaga conquistada hoje é fruto de um trabalho que já dura alguns anos. Esta é a quinta temporada do catalão à frente do clube.
- Lutamos juntos e estamos na final da Liga dos Campeões. As pessoas acreditam que é fácil chegar à final da Champions. Chegar à final agora faz sentido do que temos feito nos últimos quatro ou cinco anos. Todos os dias esses caras têm sido consistentes e isso é notável.

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