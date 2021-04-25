Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Guardiola celebra título do Manchester City na Copa da Liga Inglesa: 'Incrivelmente satisfeito'
Guardiola celebra título do Manchester City na Copa da Liga Inglesa: 'Incrivelmente satisfeito'

Treinador espanhol dos Citzens conquistou o seu 30º título como técnico; City leva o tetra da competição...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 15:36

LanceNet

Crédito: INA FASSBENDER / POOL / AFP
Neste domingo, o Manchester City conquistou o quarto título consecutivo da Copa da Liga Inglesa após vencer o Tottenham por 1 a 0 com gol de Laporte. Após o confronto, o Pep Guardiola falou à imprensa sobre a vitória e o título da competição.
Veja a tabela do Inglês- Estou incrivelmente satisfeito por termos vencido este troféu quatro vezes consecutivas. Tentámos ganhar a partida, criámos muitas oportunidades. Eles criaram perigo no contra-ataque, mas fizemos um bom jogo - disse Pep Guardiola.
O treinador do Manchester City seguiu falando sobre a presença de oito mil torcedores no estádio.
- O estádio não estava cheio, mas foi bom ouvir o barulho dos torcedores - falou o treinador espanhol.
Sobre o seu 30º título como treinador profissional, Guardiola também deixou um comentário.
- É bom. Estive em grandes clubes, pelo que é mais fácil - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados