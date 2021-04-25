Guardiola celebra título do Manchester City na Copa da Liga Inglesa: 'Incrivelmente satisfeito'

Neste domingo, o Manchester City conquistou o quarto título consecutivo da Copa da Liga Inglesa após vencer o Tottenham por 1 a 0 com gol de Laporte. Após o confronto, o Pep Guardiola falou à imprensa sobre a vitória e o título da competição.
- Estou incrivelmente satisfeito por termos vencido este troféu quatro vezes consecutivas. Tentámos ganhar a partida, criámos muitas oportunidades. Eles criaram perigo no contra-ataque, mas fizemos um bom jogo - disse Pep Guardiola.
O treinador do Manchester City seguiu falando sobre a presença de oito mil torcedores no estádio.
- O estádio não estava cheio, mas foi bom ouvir o barulho dos torcedores - falou o treinador espanhol.
Sobre o seu 30º título como treinador profissional, Guardiola também deixou um comentário.
- É bom. Estive em grandes clubes, pelo que é mais fácil - concluiu.