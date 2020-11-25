Guardiola busca a contratação de Harry Kane

Já pensando na provável saída de Kun Agüero, Pep Guardiola já tem seu alvo para substituir o argentino. De acordo com o "The Independent", o espanhol quer a contratação de Harry Kane, do Tottenham.Em alta no Tottenham, Kane tem contrato até 2024 e é visto como um dos melhores atacantes do mundo. Guardiola, porém, sabe que o Manchester City conseguirá forçar uma saída do atacante caso os Spurs não conquistem nenhum título na temporada.
Formado no Tottenham, Harry Kane soma 302 partidas pelo clube inglês, 201 gols e 41 assistências.