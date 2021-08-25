Guardiola afirma que deseja treinar uma seleção e brinca sobre Ronaldo e Romário: 'Contrataria ambos'

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP

Com contrato renovado até junho de 2023 no Manchester City, o técnico Pep Guardiola já decidiu qual será seu próximo desafio. Durante um evento da "XP Investimentos", o catalão afirmou que deseja comandar uma seleção quando deixar o clube inglês.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League- Uma seleção, sim. Próximo passo será uma seleção, sim, se há uma possibilidade. Uma seleção é um próximo passo. Devo ter um descanso depois de sete anos (do Manchester City), preciso parar para ver, aprender com outros treinadores, e talvez tome esse caminho. Gostaria de treinar em uma Eurocopa, uma Copa América, uma Copa do Mundo - afirmou Guardiola.

Questionado se a Seleção Brasileira era uma possibilidade, Guardiola afirmou que seria difícil, por conta da cultura de valorizar treinadores nacionais, mas elogiou a equipe de Tite.

- É uma equipe fantástica (a de hoje com Tite). Alguns jogadores já trabalhei junto, outros foram adversários. É uma seleção fantástica. O Brasil sempre é forte candidato ou favorito, sempre foi e sempre será.

+ Confira 20 clubes que faliram e conseguiram ou não se reerguer

O futebol brasileiro também voltou a ser tema. Sem conseguir contratar Harry Kane, que seguirá no Tottenham, Pep foi perguntado sobre Romário e Ronaldo. E o catalão disse que contrataria ambos para o Manchester City. Em seguida, a indagação foi sobre qual o melhor brasileiro que ele viu no Barcelona.

- Veja, temos tanto dinheiro, que contrataríamos os dois - disse Guardiola, antes de completar: