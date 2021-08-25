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Guardiola afirma que deseja treinar uma seleção e brinca sobre Ronaldo e Romário: 'Contrataria ambos'

Treinador tem contrato com o Manchester City por mais dois anos, mas afirmou que deseja assumir uma seleção após este período. Catalão fala de Seleção Brasileira e elogia Tite...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 16:06

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 16:06

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Com contrato renovado até junho de 2023 no Manchester City, o técnico Pep Guardiola já decidiu qual será seu próximo desafio. Durante um evento da "XP Investimentos", o catalão afirmou que deseja comandar uma seleção quando deixar o clube inglês.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League- Uma seleção, sim. Próximo passo será uma seleção, sim, se há uma possibilidade. Uma seleção é um próximo passo. Devo ter um descanso depois de sete anos (do Manchester City), preciso parar para ver, aprender com outros treinadores, e talvez tome esse caminho. Gostaria de treinar em uma Eurocopa, uma Copa América, uma Copa do Mundo - afirmou Guardiola.
Questionado se a Seleção Brasileira era uma possibilidade, Guardiola afirmou que seria difícil, por conta da cultura de valorizar treinadores nacionais, mas elogiou a equipe de Tite.
- É uma equipe fantástica (a de hoje com Tite). Alguns jogadores já trabalhei junto, outros foram adversários. É uma seleção fantástica. O Brasil sempre é forte candidato ou favorito, sempre foi e sempre será.
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O futebol brasileiro também voltou a ser tema. Sem conseguir contratar Harry Kane, que seguirá no Tottenham, Pep foi perguntado sobre Romário e Ronaldo. E o catalão disse que contrataria ambos para o Manchester City. Em seguida, a indagação foi sobre qual o melhor brasileiro que ele viu no Barcelona.
- Veja, temos tanto dinheiro, que contrataríamos os dois - disse Guardiola, antes de completar:
- Não me faça essa pergunta (melhor brasileiro). É como escolher entre o pai e a mãe. Desses três (Romário, Ronaldo e Rivaldo), dentro da área, não vi ninguém como Romário. Para ganhar finais, Rivaldo. E jogador que resolvia em 30 metros, Ronaldo. Quando estava no Barcelona, não vi nada igual. E, como torcedor, vi Ronaldinho mudar o Barcelona, que estava um pouco depressivo. Não só com seu sorriso, mas o futebol. Depois se apagou um pouco. É difícil dizer o melhor, mas todos foram impressionantes. Foram muito grandes no Barcelona - afirmou.

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