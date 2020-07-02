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Guardiola admite mudanças no elenco do Manchester City

Treinador disse que plantel deve sofrer algumas substituições para voltar a brigar pelo título do Inglês na próxima temporada. Fernandinho e Aguero não tem futuro definido...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 11:23

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 11:23

Crédito: OLI SCARFF / AFP
O técnico Pep Guardiola admitiu que deve fazer mudanças no elenco do Manchester City para que o clube volte a brigar pelo título do Campeonato Inglês na próxima temporada. O espanhol citou Fernandinho e Aguero como atletas que não tem o futuro definido e que estão a um ano do fim de seus contratos.
- Alguns jogadores tem que ser substituídos. Em algumas áreas teremos que fazer isso e não por falta de qualidade, mas por ausências como Kompany, David Silva, enquanto Fernandinho e Aguero tem mais um ano de contrato.Não sei se vão seguir ou não. Isso não é um desastre ou algo ruim, faz parte do futebol, por idade e circunstâncias.
Um outro exemplo citado pelo comandante foi o de Leroy Sané, que deve deixar a Inglaterra para defender as cores do Bayern de Munique. O time ainda pode sofrer outras perdas caso o clube seja punido e tenha que ficar dois anos sem participar de torneios continentais. Apesar disso, nas entrelinhas, Guardiola garantiu sua permanência.

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