Guardiola admite mudanças no elenco do Manchester City

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O técnico Pep Guardiola admitiu que deve fazer mudanças no elenco do Manchester City para que o clube volte a brigar pelo título do Campeonato Inglês na próxima temporada. O espanhol citou Fernandinho e Aguero como atletas que não tem o futuro definido e que estão a um ano do fim de seus contratos.

- Alguns jogadores tem que ser substituídos. Em algumas áreas teremos que fazer isso e não por falta de qualidade, mas por ausências como Kompany, David Silva, enquanto Fernandinho e Aguero tem mais um ano de contrato.Não sei se vão seguir ou não. Isso não é um desastre ou algo ruim, faz parte do futebol, por idade e circunstâncias.