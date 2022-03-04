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Guarany de Bagé e Juventude jogam para escapar do rebaixamento no Campeonato Gaúcho

Otávio, goleiro do Guarany, falou sobre a expectativa para o importante duelo...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 20:13

Publicado em 04 de Março de 2022 às 20:13

No próximo domingo (06), Juventude e Guarany-RS se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida será um 'jogo de seis pontos', uma vez que a equipe de Bagé ocupa a lanterna da competição com cinco pontos, enquanto o Papo é o penúltimo, com oito pontos.O Guarany precisa da vitória para continuar sonhando com a permanência na elite do Estadual. E vencer não será das tarefas mais fáceis, já que o adversário é uma equipe de Série A e costuma dificultar dentro de casa.
Para Otávio, goleiro da equipe de Bagé, o trabalho conjunto dos jogadores precisará sobressair neste duelo.
- Infelizmente no futebol as coisas nem sempre acontecem como gostaríamos, até porque todos os times seriam vitoriosos se saísse como o planejado, porém, ainda estamos lutando pela permanência e é neste aspecto que eu me fortaleço. Se todo o coletivo estiver fechado, sabemos que a vitória fica mais próxima de acontecer - declarou o arqueiro.
Crédito: Otávio,goleirodoGuaranydeBagé-GabrielXavier/Divulgação

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