Guarany de Bagé e Juventude jogam para escapar do rebaixamento no Campeonato Gaúcho

No próximo domingo (06), Juventude e Guarany-RS se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida será um 'jogo de seis pontos', uma vez que a equipe de Bagé ocupa a lanterna da competição com cinco pontos, enquanto o Papo é o penúltimo, com oito pontos.O Guarany precisa da vitória para continuar sonhando com a permanência na elite do Estadual. E vencer não será das tarefas mais fáceis, já que o adversário é uma equipe de Série A e costuma dificultar dentro de casa.
Para Otávio, goleiro da equipe de Bagé, o trabalho conjunto dos jogadores precisará sobressair neste duelo.
- Infelizmente no futebol as coisas nem sempre acontecem como gostaríamos, até porque todos os times seriam vitoriosos se saísse como o planejado, porém, ainda estamos lutando pela permanência e é neste aspecto que eu me fortaleço. Se todo o coletivo estiver fechado, sabemos que a vitória fica mais próxima de acontecer - declarou o arqueiro.