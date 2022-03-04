Guarany de Bagé e Juventude jogam para escapar do rebaixamento no Campeonato Gaúcho

No próximo domingo (06), Juventude e Guarany-RS se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida será um 'jogo de seis pontos', uma vez que a equipe de Bagé ocupa a lanterna da competição com cinco pontos, enquanto o Papo é o penúltimo, com oito pontos.O Guarany precisa da vitória para continuar sonhando com a permanência na elite do Estadual. E vencer não será das tarefas mais fáceis, já que o adversário é uma equipe de Série A e costuma dificultar dentro de casa.