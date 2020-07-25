Guarani x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Guarani e São Paulo encerram suas participações na primeira fase do Campeonato Paulista neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro (Campinas estava na fase vermelha do plano São Paulo até esta sexta-feira, quando entrou na fase laranja, sendo que a Federação Paulista só autoriza a realização de partidas em cidades na fase amarela). O Bugre ainda luta pela classificação às quartas de final, enquanto o Tricolor já está garantido.

O que ainda está em jogo para o São Paulo é o primeiro lugar do Grupo C, já que a equipe tem só um ponto a mais que o vice-líder Mirassol, que enfrentará a Ponte Preta no 1º de Maio, em São Bernardo. Mesmo assim, Fernando Diniz optou por preservar seus principais atletas e vai escalar uma formação alternativa. Dos habituais titulares, só o goleiro Tiago Volpi deve começar jogando. Outros nem irão para o banco.A notícia preocupa a torcida do Corinthians, que precisa vencer o Oeste na Arena Barueri e torcer por uma derrota do Guarani. Se houver empate na Vila, o Timão precisará ganhar por pelo menos dois gols de diferença. Se o Guarani superar o São Paulo, o Corinthians estará eliminado.