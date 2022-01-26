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futebol

Guarani x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes estreiam na temporada, pelo Campeonato Paulista, nesta quinta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Tricolor tem desfalques importantes...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 18:00

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 18:00

Chegou a hora da estreia do São Paulo na temporada. Nesta quinta-feira (27), o Tricolor encara o Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni tem desfalques importantes para esse primeiro desafio em 2022. O volante Luan e o atacante Luciano estão no departamento médico e não jogam. Além deles, o zagueiro Arboleda, convocado para a seleção do Equador, que disputa as Eliminatórias, também não atuará.
Entre as novidades da equipe para esta temporada, todos devem ser relacionados. Quem tem mais chance de aparecer entre os titulares são o lateral-direito Rafinha e os meias Patrick e Nikão. Já no Guarani, a dúvida está na lateral-esquerda, já que Bidu, titular da posição, foi vendido ao Cruzeiro. O Bugre fez parte da sua pré-temporada em Sorocaba, onde realizou dois jogos-treino.
Entre reforços e jogadores que tiveram contrato renovado, o Guarani não vai contar, diante do Tricolor, com os volantes Silas e Rodrigo Andrade. O primeiro está com um desconforto no adutor da coxa, enquanto o segundo ainda não teve a documentação regularizada.
GUARANI x SÃO PAULOLocal: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)Data/Horário: 27/1/2022, às 21h30Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Neuza Ines Back e Anderson Jose de Moraes CoelhoVAR: Vinicius FurlanOnde acompanhar: Premiere, YouTube, Paulistão Play e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
GUARANIGabriel Mesquita, Diogo Mateus, Ernando, Ronaldo Alves e Mateus Ludke; Bruno Silva, Vitinho e Giovanni Augusto; Lucas Venuto, Julio César e Lucão do Break. Técnico: Daniel Paulista.Desfalques: Silas (lesionado) e Rodrigo Andrade (não regularizado)
SÃO PAULOVolpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Patrick (Alisson); Nikão, Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Arboleda (convocado), Luan e Luciano (lesionados)
Crédito: GuaranieSãoPauloseenfrentamnestaquinta-feira(Foto:PauloPinto

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