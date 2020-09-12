Guarani joga melhor, mas fica no empate com o Brasil de Pelotas

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Sob forte calor, Guarani e Brasil de Pelotas empataram por 0 a 0, em jogo disputado no Brinco de Ouro e válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Bugre vai para 8 pontos e fica na 15ª colocação. O Xavante agora soma 10 pontos e está em 10º lugar.Na próxima rodada, Guarani enfrenta o Confiança, no estádio Batistão, dia 18 de setembro. Já o time do Brasil de Pelotas visita o Botafogo-SP, no Santa Cruz, dia 21 de setembro.

A partida

A primeira meia hora de jogo foi marcada pelo domínio do Guarani. O Bugre teve pelo menos duas chances claras para marcar, mas Murilo Rangel e Bidu não conseguiram colocar a bola para dentro do gol.

Aos poucos o Brasil de Pelotas foi equilibrando a partida e procurando criar oportunidades para marcar. Apesar de dominar a reta final da etapa inicial, o Xavante não obteve êxito na construção de boas jogadas. A única chance de perigo foi a falta cobrada por Rodrigo Ferreira e que assustou o goleiro Jefferson do Guarani.

A resposta do Guarani veio em chute de Eduardo Person. Nos acréscimos do primeiro tempo, após bate-rebate dentro da área, o volante do Bugre pegou de primeira da meia-lua e carimbou a trave do goleiro Rafael Martins.

O segundo tempo começou de maneira bem intensa, com o Guarani pressionando o Xavante. Foram duas oportunidades criadas, as finalizações de Murilo Rangel e Alemão passaram perto e assustaram o goleiro do Brasil de Pelotas.

Mas a expectativa por uma etapa complementar movimentada não se confirmou. O forte calor obrigou as duas equipes a diminuírem o ritmo e jogo acabou ficando bem morno no segundo tempo.