'Grupo incrível', diz Roberto Mancini após conquista da Eurocopa

A Itália bateu a Inglaterra e foi campeã da Eurocopa neste domingo, em Wembley. Durante os 120 minutos de bola rolando, a partida ficou empatada em 1 a 1, mas a Azzurra foi melhor nos pênaltis e levantou o troféu. Após a conquista, o técnico Roberto Mancini, falou, ainda no gramado, sobre o resultado."Nem tenho palavras para isto e para este grupo incrível. Tenho jogadores maravilhosos. Não houve um único jogo fácil na nossa caminhada e dominamos a final. Sofremos o gol, nos afetou mas depois recuperamos e fomos melhores", disse Mancini, que complementou:
"Nos pênaltis é preciso ter sorte, lamento pela Inglaterra. A equipe cresceu muito e ainda podemos melhorar, acredito nisso. Foi uma competição muito desgastante, mas estou felicíssimo por todos os italianos", encerrou Mancini.
+ Veja a tabela completa e atualizada da Eurocopa
O goleiro Gianluigi Donnarumma foi o herói com duas cobranças defendidas. Esse foi o segundo título de Eurocopa da Itália. O primeiro foi conquistado em 1968. Já a Inglaterra, que nunca venceu o torneio, vai amargar mais quatro anos sem o troféu.