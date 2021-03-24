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futebol

Grupo de clubes ouve Jair Bolsonaro prometer editar nova MP do Mandante

O texto da a Medida Provisória 984/2020 não chegou a ser votado no período em que Rodrigo Maia (DEM-RJ) era presidente da Câmara dos Deputados e perdeu a validade...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 11:07

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 11:07
Crédito: Reprodução
Em julho de 2020, a Medida Provisória 984, editada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e referente a transmissões, ganhou forte adesão dentre lideranças do futebol brasileiro. E, cinco meses após a mesma perder validade na Câmara dos Deputados, a Associação Brasileira de Clubes de Futebol, liderada por Francisco José Battistotti, aguarda que Bolsonaro edite uma nova MP do futebol, uma vez que o presidente teria prometido ao grupo.A informação inicial é do blog "De Primeira", do portal "Uol". A promessa de Jair Bolsonaro ocorreu ainda em 2020. Chamada de MP do Mandante, o texto não chegou a ser votado no período em que Rodrigo Maia (DEM-RJ) era presidente da Câmara dos Deputados - atualmente, Arthur Lira (PP) preside.
Em alteração à Lei Pelé, a MP do Mandante passava, provisoriamente, os direitos de transmissão ou reprodução das partidas esportivas ao clube mandante de jogo. A intenção do novo texto é ter a mesma proposta quanto à venda de direitos de transmissão, além de isentar os clubes de pagamento do Profut durante o período da pandemia da Covid-19.
No início deste mês, a Associação Brasileira de Clubes de Futebol se reuniu com representantes do governo federal para reforçar o anseio pela nova MP.
Cabe lembrar que um grupo de 16 clubes da Série A, em julho do ano passado, externou o interesse na MP do Mandante publicamente, inclusive com manifesto favorável assinado, que contou com: Bahia, Palmeiras, Ceará, Fortaleza, Sport, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Coritiba, Atlético-MG, Flamengo, Corinthians, Goiás, Vasco, Atlético-GO, Santos e Internacional.

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