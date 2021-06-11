Grupo da morte: veja os destaques de França, Alemanha e Portugal nesta Eurocopa

Crédito: Grupo da morte conta com França, Alemanha e Portugal (Montagem LANCE!

A Eurocopa terá início nesta sexta-feira, mas o grupo da morte da competição, composto por França, Alemanha e Portugal, terá os seus jogos disputados a partir de terça-feira. Favoritas na competição, as três seleções ainda contam com a Hungria na primeira fase do torneio.

Em seu elenco, a França conta com diversos craques do futebol mundial. Seu ataque, particularmente, está bem reforçado. Com o trio Mbappé, Benzema e Griezmann, os franceses buscam não se preocupar com gols na Eurocopa, visto que os três artilheiros brilham, respectivamente, em PSG, Real Madrid e Barcelona.

O destaque do elenco alemão é visto no meio de campo, onde diversos craques do futebol europeu controlam e ditam o ritmo de jogo da seleção. O Bayern de Munique forneceu craques como Kimmich, Goretzka e Muller para a Alemanha, mas o Real Madrid, com Toni Kroos, e o Manchester City, com Gundogan, não ficam para traz na disputa.

Campeões da Nations League em 2019, os portugueses contam com o seu grande craque nesta Euro: Cristiano Ronaldo. O jogador da Juventus segue em alta fase e, mesmo aos 36 anos, ainda lidera o seu país em busca de mais um título importante. Desta vez, CR7 terá uma 'ajuda' no ataque.

Dominik Szoboszlai, de apenas 20 anos, despontou no RB Salzburg, da Áustria, como a grande estrela da Hungria, e estava em um caminho positivo para a disputa da Eurocopa. O meio-campista, porém, ao transferir-se para o RB Leipzig, da Alemanha, sofreu uma lesão, e não entra em campo desde dezembro de 2020.