Grudados na tabela e nos arredores do Z4, Paraná e Vitória jogam na Vila Capanema

Crédito: Rodrigo Sanches/Paraná

Nessa terça-feira (1) às 21h30, o estádio Durival Britto recebe o confronto entre Paraná e Vitória onde a distância para a zona de rebaixamento não é tão incômoda (oito pontos), mas a posição na tabela não inspira tamanha confiança.

Os dois clubes possuem 29 pontos na classificação sendo o critério de desempate para que o Tricolor da Vila esteja nesse momento à frente do Rubro-Negro baiano é a vitória a mais nos critérios de desempate.

Do lado dos anfitriões, o momento é o ideal para a busca do triunfo já que, nessa semana, Rogério Micale tem cinco retornos para o plantel onde Philipe Maia, Higor Meritão e Bruno Gomes tem chances até mesmo de começar o compromisso no 11 inicial.