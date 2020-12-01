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Grudados na tabela e nos arredores do Z4, Paraná e Vitória jogam na Vila Capanema

Os dois times tem 29 pontos na tabela de classificação e precisam somar para permanecer com distância segura pensando na zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 11:41

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 11:41

Crédito: Rodrigo Sanches/Paraná
Nessa terça-feira (1) às 21h30, o estádio Durival Britto recebe o confronto entre Paraná e Vitória onde a distância para a zona de rebaixamento não é tão incômoda (oito pontos), mas a posição na tabela não inspira tamanha confiança.
Os dois clubes possuem 29 pontos na classificação sendo o critério de desempate para que o Tricolor da Vila esteja nesse momento à frente do Rubro-Negro baiano é a vitória a mais nos critérios de desempate.
Do lado dos anfitriões, o momento é o ideal para a busca do triunfo já que, nessa semana, Rogério Micale tem cinco retornos para o plantel onde Philipe Maia, Higor Meritão e Bruno Gomes tem chances até mesmo de começar o compromisso no 11 inicial.
Para o Vitória, apesar de não contar com Rafael Carioca, Maurício Ramos, Leandro Silva, Ewandro e Léo Morais entre nomes suspensos, em fase de transição e lesionados, pensando na escalação que deve ser usada por Rodrigo Chagas (fará sua estreia após a saída de Barroca para o Botafogo), apenas Mauricio e Rafael deve ser as ausências mais marcantes.

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